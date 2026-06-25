Lukašenko Zelenska pārstāvjiem paziņo, ka Ukraina, Krievija un Baltkrievija "tik un tā būs kopā"
Lukašenko sacīja, ka nesen runājis ar Zelenska pārstāvjiem par Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas tautu nākotnes "vienotību".
Aleksandrs Lukašenko runāja par nesenajiem kontaktiem ar Volodimira Zelenska pārstāvjiem un sacīja viņiem, ka Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas tautas "tik un tā būs kopā". Viņš šo paziņojumu sniedza tikšanās reizē ar Krievijas Federācijas Padomes spīkeri Valentīnu Matvijenko.
Viņš teica, ka saites starp cilvēkiem nevar pilnībā pārraut, jo daudziem krieviem Ukrainā ir radinieki un tuvinieku kapi. Pēc Lukašenko teiktā, "paies laiks", pēc kura attiecības it kā varētu atjaunoties.
"Esmu pārliecināts (un nesen to teicu Zelenska pārstāvjiem), ka mūsu tautas tik un tā būs kopā."
Agri vai vēlu mēs būsim kopā. Kā gan citādi? Jūsu radinieki ir apglabāti Ukrainā. Šodien jūs strādājat ne tikai Krievijas, bet arī Baltkrievijas labā, nevis pret Ukrainu.
"Kā mēs varam to visu pārtraukt? Tas nav iespējams. Mūsu cilvēki tur dzīvo, viņi vienmēr ir dzīvojuši kopā un ir bijuši draugi, un viņi vienmēr būs draugi. Paies laiks, mēs sakārtosim savas attiecības un uzlabosim tās. Esmu par to pilnīgi pārliecināts. Un šajā ziņā jūs varat paļauties uz Baltkrieviju," viņš teica, neprecizējot, par kāda veida kontaktiem viņš runā.
Atsevišķi Lukašenko atkal nosauca Krieviju un Baltkrieviju par "kopīgu Tēvzemi" un paziņoja, ka abas valstis joprojām ir "draudzīgas" un "brālīgas". "Tā nav mūsu vaina, ka šeit ir izveidojušās divas valstis," viņš teica.
Novērotāji norāda, ka šādi paziņojumi izskan Minskas piesardzīgās manevrēšanas laikā starp Maskavu un Kijivu. Lukašenko cenšas sevi attēlot kā starpnieku, vienlaikus atkārtojot Kremļa dziesmu par "tautu vienotību", kas Ukrainā tiek uztverta kā daļa no kara imperiālās loģikas.