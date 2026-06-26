Pielūdz un pat sacer erotiku - slimā Krievijas jaunatne joprojām nespēj aizmirst “tautas varoni” Prigožinu
2023. gada 23. jūnijā pēc konflikta ar Krievijas Aizsardzības ministriju sākās noziedzīgā algotņu grupējuma "Vagner" bruņotais dumpis. Jevgeņija Prigožina vadītie kaujinieki pārņēma kontroli pār Rostovu pie Donas un devās Maskavas virzienā.
Jau pēc diennakts dumpis ar Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko starpniecību aprāvās, un "Vagner" kaujinieki atgriezās savās dislokācijas vietās. Divus mēnešus vēlāk Tveras apgabalā nogāzās lidmašīna, kurā atradās gan Prigožins, gan grupējuma militārais komandieris Dmitrijs Utkins.
Lieki piebilst, ka šāds “traģisks nelaimes gadījums” kā dzīves beigas Vladimiru Putinu pazemojušajam Prigožinam pārsteidza tieši nevienu.
Gandrīz trīs gadus pēc "Vagner" dibinātāja nāves viņš joprojām mīt Krievijas pusaudžu sirdīs. Vieni viņu uztver kā interneta varoni, citi – kā Krievijas interešu aizstāvi, vēl citi – kā politiķi, kurš nebaidījās skaļi runāt par valsts problēmām. Ir arī tādi, kuri par viņu sacer fantastikas stāstiņus. Krievu medijs "Vjeter" aprunājās ar pusaudžiem, kuri apbrīno Prigožinu.
Jevgeņija Prigožina kapavieta, sērojošie un apsardze
Sanktpēterburgā vakar, 29. augustā, notika slēgta atvadu ceremonija no “Vagner” dibinātāja un vadoņa Jevgēņija Prigožina, kurš gāja bojā aviokatastrofā 23.augustā, ...
“Labs cilvēks bija...”
Vien 14 gadus veco Mišu jau kopš bērnības interesē viss, kas saistīts ar karu, īpaši aviācija. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās, kad viņam bija 11 gadi. Savukārt 13 gadu vecumā viņš izveidoja savu "Telegram" kanālu, kur sāka publicēt Krievijas karavīru fotogrāfijas un paša montētus videoklipus.
Sarunā ar "Vjeter" zēns uzsver, ka pret Prigožinu izturas neitrāli, jo, viņaprāt, daži viņa darbi "bija pārāk radikāli". Viņš uzskata, ka daudziem viņa paziņām attieksme pret Prigožinu mainījusies pēc tā dēvētā "Taisnīguma gājiena" (23. jūnija dumpis).
Tomēr, pēc Mišas domām, Prigožinu nosodīt nevajadzētu, jo viņš uzskata, ka dumpja laikā neviens nav gājis bojā (pēc dažādiem avotiem dumpja laikā dzīvību zaudēja no 13 līdz 20 Krievijas Aizsardzības ministrijas karavīriem, kuri centās apturēt "Vagner" kolonnas virzīšanos uz Maskavu).
"Kopumā labs cilvēks bija..." secina pusaudzis. "Par viņu uzzināju vienā "VKontakte" kopienā, un kopš tā laika viņš man prātā ienāk gandrīz katru dienu." Miša uzskata, ka Prigožina popularitātes galvenais iemesls bija viņa publiskais tēls.
Uz ielām Rostovā pie Donas - kara tehnika. Prigožins draud gāzt Krievijas militāro vadību. 2023. gada 24. jūnijs
"Daudzus ģenerāļus internetā tik bieži neredz, bet Prigožins izcēlās ar saviem panākumiem un veiksmīgo virzību frontē. Pēc Bahmutas ieņemšanas par viņu sāka runāt ļoti daudzi," skaidro pusaudzis.
Šogad viņš pievienojies slēgtam "militārās estētikas cienītāju" kanālam, kurā ir vairāk nekā 100 dalībnieku, no kuriem liela daļa ir pusaudži. 1. jūnijā viens no kanāla dalībniekiem publicēja apsveikumu vasaras brīvlaika sākumā un piebilda: "Un vēl – šodien Jevgeņijam Viktorovičam Prigožinam ir dzimšanas diena! Dosim vārdu, ka tēvoci Žeņu neaizmirsīsim." Pēc eksāmena gatavošanās kāds pusaudzis solīja ieiet veikalā pēc kūkas, lai šādi atzīmētu šī krievu noziedznieku karapulka mirušā līdera 65. dzimšanas dienu.
“Viņš nodeva Krieviju”
Vitja (15), kurš arī ir šī “Telegram” kanāla dalībnieks, sākotnēji saka, ka pret Prigožinu izturas neitrāli un pat nosodoši. ""Taisnīguma gājiens" patiesībā bija ļoti slikts solis attiecībā pret valsti," viņš saka. "Faktiski viņš nodeva Krieviju, kad sāka iet uz Rostovu un pēc tam devās Maskavas virzienā." Tomēr vēlāk puisis atzīst, ka Prigožins viņam tomēr simpatizē. "Es gribu, lai cilvēki atceras un vismaz nedaudz zina mūsu laika vēsturi," spriež Vitja. "Ļoti bieži redzu, ka cilvēki pat nezina, ka mums līdzās notiek karadarbība."
Viņaprāt, daļa vienaudžu šobrīd aizraujas ar Prigožinu vai Vladimiru Žirinovski tāpēc, ka viņus neapmierina situācija mūsdienu Krievijā, savukārt abi šie politiķi "agresīvi pauda savu viedokli, neskatoties ne uz ko".
Alternatīvā Prigožina dzīves versija
Lai gan Jevgeņijs Prigožins gāja bojā gandrīz pirms trim gadiem, viņam joprojām ir daudz sekotāju, īpaši pusaudžu vidū. Katru dienu platformā "TikTok" parādās jauni video montāžas jeb tā dēvētie “editi” ar "Vagner" dibinātāju – īsi videoklipi, kas veidoti no interviju un publisko uzstāšanos fragmentiem, tiem pievienojot mūziku. Lielākajā daļā šo video Prigožina tēls tiek romantizēts un padarīts īpaši vīrišķīgs – viņš tiek attēlots kā harismātisks līderis, kurš spēj atrisināt gan kara, gan valsts iekšpolitiskās problēmas.
Dažkārt šādās pusaudžu kopienās tiek izplatīti arī īpaši vardarbīgi video – piemēram, kadri ar Ukrainas karavīru nogalināšanu vai "Vagner" dezertiera ārpustiesas sodīšanu.
"Vagner" grupējums, skanot iedzīvotāju atbalstam, pamet Rostovu pie Donas
Algotņu grupējuma "Vagner" kaujinieki naktī uz svētdienu (25. jūniju) atstājuši Rostovu pie Donas,
Miljoni skatījumu "viltus Prigožinam"
Pēdējā laikā īpašu popularitāti ieguvusi lapa "Prosto Žeņa Prigožin" (Vienkārši Žeņa Prigožins), kurā tiek publicēti ar mākslīgā intelekta palīdzību veidoti dziļviltojumi. Tajos šis viltus Prigožina tēls “komentē” aktuālos notikumus Krievijā un pasaulē.
Vienā no populārākajiem video "Prigožins" saka: "Degvielas uzpildes stacijas jau ir uz robežas. Drīz lidmašīnas vairs nebūs, ar ko uzpildīt. Naftas pārstrādes rūpnīcas deg gandrīz katru dienu, bet mūsu efektīvie menedžeri turpina melot par stabilitāti. Valsti viņi aizsargāt nespēj, toties lieliski sargā savus krēslus. Un par šo veco idiotu kļūdām atkal maksāsim mēs. Vecais vīrs savā “Aurus” [acīmredzot domāts Vladimirs Putins], iespējams, pat nenojauš, kas notiek." Dažu dienu laikā šis video savāca gandrīz miljonu skatījumu, vēsta “Vjeter”.
Gan "Telegram", gan "VKontakte" joprojām darbojas desmitiem kanālu un grupu, kas veltītas Prigožinam. Tajās regulāri tiek publicēti videofragmenti ar viņa uzstāšanos, arhīva fotogrāfijas ar "Vagner" kaujiniekiem Ukrainā, kā arī ziņas par bijušajiem algotņu grupējuma dalībniekiem.
Komentāros lietotāji reti apspriež pašu "Vagner" lomu karā. Daudz biežāk viņi pauž nostalģiju pēc, viņuprāt, "stingrās rokas", ko simbolizējis Prigožins.
Daļai pusaudžu šīs kopienas kļuvušas par sava veida interešu klubiem. Tur reti notiek politiskas diskusijas – biežāk tiek apspriestas frontes ziņas, ar jaunībai raksturīgu maksimālismu pausta vēlme redzēt izlēmīgāku Krievijas armijas rīcību, publicēti impēriskas ievirzes interneta joki un vienlaikus apspriesta arī ikdiena skolā.
Par vienu no Prigožina popularitātes simboliem kļuvusi arī atribūtika, kas saistīta gan ar viņu pašu, gan ar "Vagner". Dumpja laikā, atsaucoties uz lietotāju sūdzībām, lielākie Krievijas interneta veikali uz laiku paslēpa no meklēšanas rezultātiem preces ar "Vagner" emblēmu. Taču jau dažas stundas pēc "Taisnīguma gājiena" beigām tās atkal kļuva pieejamas.
Spriežot pēc pircēju atsauksmēm un publicētajām fotogrāfijām, pusaudži joprojām regulāri iegādājas apģērbu un citus priekšmetus ar Prigožina attēlu vai, piemēram, zīmējumu, kurā kaķis rokās tur vienu no "Vagner" simboliem – veseri (2022. gada rudenī internetā izplatījās video, kurā redzama no Ukrainas gūsta atdotā "Vagner" kaujinieka Jevgeņija Nužina ārpustiesas nogalināšana ar veseri).
Pēc lidmašīnas katastrofas, kurā bojā gāja Prigožins, vairākkārt novērots, ka pie viņam veltītajiem memoriāliem un pieminekļiem dažādās Krievijas pilsētās regulāri ierodas tieši pusaudži.
Divi jaunieši, kuri apmeklēja Prigožina piemiņas vietu Sanktpēterburgā, medijam "Bumaga" sacīja: "Atnācām godināt izcilu krievu cilvēku un Krievijas patriotu, kurš cīnījās par mūsu Tēvzemi. Paši arī gribētu pievienoties privātajai militārajai kompānijai, taču vēl neesam sasnieguši 18 gadu vecumu."
Pusaudži raksta arī seksuālās vardarbības stāstiņus par Prigožinu
Papildu video montāžām ir ievērots, ka vidusskolēni raksta arī fantastiskus stāstiņus par tā dēvēto "Putina pavāru". Vienā no šādiem darbiem ar nosaukumu "Sods ministram" bijušais Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu nepaspēj aizbēgt no Rostovas pie Donas dumpja laikā un nonāk "Vagner" gūstā. Stāstā viņu nogādā štābā, kur Prigožins viņu seksuāli vardarbīgi izmanto.
Citā šāda veida stāstā galvenie varoņi ir Aleksandrs Lukašenko un Jevgeņijs Prigožins. Autors iztēlojas, ka "Vagner" līderis piekrīt apturēt virzīšanos uz Maskavu un dodas uz Minsku, kur abu starpā izveidojas intīmas attiecības, kamēr notiekošo slepus novēro Krievijas specdienesti.