Eiropas valstis piedāvā atbalstu Venecuēlai pēc postošās zemestrīces
Eiropas valstis, tostarp Vācija, Spānija, Francija, paudušas savu solidaritāti Venecuēlai un piedāvājušas palīdzību pēc postošajām zemestrīcēm, kas laupījušas jau vairāk nekā 160 cilvēku dzīvību.
Šobrīd teju 1000 cilvēku ir ievainoti, un pastāv bažas, ka bojāgājušo un ievainoto skaits vēl pieaugs. Jau ziņots, ka trešdienas, 24. jūnija, vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Venecuēlā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.
Vācijas augstākās amatpersonas pauda atbalstu Venecuēlai, un aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss piedāvāja nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat sešām transportlidmašīnām "A400M". Šīs lidmašīnas varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai uz Venecuēlu, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī, paziņoja Pistoriuss.
Savukārt Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 Francijas glābšanas dienestu speciālisti. "Francija kopā ar saviem Eiropas partneriem ir gatava sniegt palīdzību cietušajiem (..). Tiks nekavējoties nosūtīta 85 Francijas glābēju komanda," paziņoja Makrons.
Arī Spānijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un aprīkojumu.
Eiropas Savienība paziņoja, ka ir aktivizējusi savu satelītu novērošanas sistēmu, lai palīdzētu glābšanas darbos, un ir gatava sniegt papildu palīdzību. "Sistēma "Copernicus" ir aktivizēta, un mēs esam gatavi pastiprināt palīdzību," sociālajā tīklā paziņoja ES komisāre sagatavotības un krīžu pārvarēšanas jautājumos Hadža Lahbiba.
Arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio platformā "X" paziņoja, ka Savienotās Valstis "nekavējoties nosūta uz Venecuēlu meklēšanas un glābšanas komandas, medicīniskos resursus un humāno palīdzību".
Palīdzību Venecuēlai piedāvājušas arī Dienvidamerikas un citas valstis.