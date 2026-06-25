Lietuvas prezidents: Eiropas nākotne izšķirsies Ukrainā
Eiropas Savienības (ES) nākotne ir atkarīga no Ukrainas uzvaras karā pret agresorvalsti Krieviju, valsts atjaunošanas un dalības blokā, paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
"Mūsu savienības nākotni noteiks Ukrainas uzvara, tās atjaunošana un dalība Eiropas Savienībā," Nausēda teica žurnālistiem Gdaņskā, kur viņš piedalās konferencē par Ukrainas atjaunošanu.
Kā pauda Lietuvas prezidents, Ukrainas atjaunošana ir iespēja demokrātijām pierādīt, ka to spēks radīt pārspēj agresoru postošo spēku.
"Ukrainas nākotne ir Eiropas Savienībā. Tāpēc Lietuva atzinīgi vērtē pirmā sarunu bloka atvēršanu par Ukrainas dalību blokā un aicina nekavējoties atvērt atlikušos piecus sarunu blokus, lai Ukraina līdz 2030. gada 1. janvārim kļūtu par ES dalībvalsti," sacīja Lietuvas prezidents.
Nausēda aicināja partnerus no ES palīdzēt Ukrainai nepieciešamo reformu īstenošanā.
Viņš atgādināja par Lietuvas apņemšanos desmit gadu laikā katru gadu piešķirt ne mazāk kā 0,25% no iekšzemes kopprodukta (IKP) Ukrainas militārajām un drošības vajadzībām, norādot, ka Lietuva jau pilda šīs saistības.
Lietuvas prezidents arī uzsvēra, ka Ukrainas atjaunošana jāsāk, negaidot kara beigas.
"Lietuva jau strādā. Mēs būvējam un atjaunojam skolas un civilās aizsardzības patversmes, uzstādām saules enerģijas elektrostacijas, atbalstām ievainoto rehabilitāciju, atmīnējam un stiprinām iestādes gan valsts, gan vietējā līmenī. Ukrainas atjaunošana nav abstrakta nākotnes programma, tā katru dienu dod cerību ukraiņiem pilsētās, pagastos un ciematos visā valstī," sacīja Nausēda.
Pasākumā valsts vadītājs arī iepazīstināja ar jaunajām Lietuvas saistībām Ukrainas stiprināšanā un atjaunošanā.
Starp tām ir biznesa partnerības programma, kas apvieno Lietuvas un Ukrainas uzņēmumus, stimulē investīcijas, inovācijas un praktiskus risinājumus atjaunošanai, kā arī jaunā pašvaldību partnerības programma, kas stiprina sadarbību starp Lietuvas un Ukrainas pašvaldībām, izmantojot praktisku mentoringu.