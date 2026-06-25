Pasaulē
Vakar 13:47
Papildināts:Šodien 16:46
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 589
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 589, un vēl vismaz 2980 cilvēki ir ievainoti, piektdien paziņojusi Venecuēlas prezidents pienākumu izpildītāja Delsija Rodrigesa.
Starp bojāgājušajiem ir vairāki ārzemnieki - divi Brazīlijas un divi Ķīnas pilsoņi, kā arī Venecuēlas un Itālijas dubultpilsonis. Vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku.
Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni.
Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Visvairāk cietuši Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Lagvairas štati.
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 164.
Visvairāk cietuši Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Laguairas štati.