Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 164.
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Šodien 13:47
Bojāgājušo skaits zemestrīcēs Venecuēlā pieaudzis līdz 164 cilvēkiem
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 164, un vēl vismaz 971 cilvēks ir ievainots, ceturtdien paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa.
Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni.
Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis.
Visvairāk cietuši Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Laguairas štati.