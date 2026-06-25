Ukrainas droni nolido 1500 km, lai ieviestu "sankcijas" pret naftas pārstrādes rūpnīcām Ufā
Ufas naftas pārstrādes rūpnīcas piegādā degvielu Krievijas armijai, padarot tās par leģitīmiem mērķiem Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
25. jūnija naktī Ukrainas Aizsardzības spēki veica gaisa triecienus naftas infrastruktūrai Baškortostānas Republikā, kas ir Krievijas daļa. Uzbrukumā tika bojātas divas vietējās naftas pārstrādes rūpnīcas. Spriežot pēc tiešsaistē publicētajām fotogrāfijām un video, Ukrainas tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparāti Ufas naftas pārstrādes rūpnīcas sasnieguši agrā rītā. Tas nav pārsteidzoši, ņemot vērā, ka attālums no Ukrainas robežas līdz Baškortostānai pārsniedz 1500 km.
Ufas iedzīvotāji apgalvo, ka dzirdējuši vairākus sprādzienus. Naftas pārstrādes rūpnīcās izcēlušies ugunsgrēki. Tiek ziņots, ka droni veiksmīgi uzbrukuši divām pārstrādes rūpnīcām. Baškortostānas Republikas vadītājs Radijs Habirovs vēl nav komentējis situāciju reģionā. Arī Baškortostānas galvaspilsētas Ufas mērs Ratmirs Mavļevs pagaidām klusē.
Krievijas Aizsardzības ministrijas rīta ziņojumā Baškortostāna nav pieminēta. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka 25. jūnija naktī Krievijas pretgaisa aizsardzība it kā notrieca 269 Ukrainas bezpilota lidaparātus Krievijas debesīs. Šis nebūt nav pirmais Ukrainas Aizsardzības spēku trieciens Ufas naftas pārstrādes infrastruktūrai. Vietējās pārstrādes rūpnīcas piegādā degvielu Krievijas armijai, padarot tās par leģitīmiem mērķiem Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Ukrainas bezpilota lidaparāti "apmeklēja" Ufas pārstrādes rūpnīcas 2026. gada 2. aprīlī.