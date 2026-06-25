ES izmaksājusi pirmo daļu no 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai.
Pasaulē
Šodien 12:36
ES izmaksājusi pirmo daļu no 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai
Eiropas Savienība (ES) ceturtdien izmaksājusi pirmos trīs miljardus eiro no jaunā 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju.
"Šodien mēs pārskaitām pirmo maksājumu (..), tas ir tieši 3,2 miljardi eiro makrofinansiālās palīdzības veidā," Ukrainas atjaunošanai veltītā konferencē Polijā paziņoja Leiena.
"Un tuvākajās dienās mēs sāksim izmaksāt pirmos līdzekļus no sešiem miljardiem eiro dronu ražošanai," viņa piebilda.