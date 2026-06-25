Igaunijas Gaisa spēki saņem pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas IRIS-T
Igaunijas Gaisa spēki saņēmuši mobilās pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas IRIS-T, kas būtiski stiprinās valsts spējas aizsargāt gaisa telpu un reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem.
Jaunās raķešu sistēmas nodrošina Igaunijas Aizsardzības spēkiem spēju cīnīties pret gaisa apdraudējumiem lielākā attālumā un augstumā nekā esošās tuva darbības rādiusa sistēmas, kā arī nodrošina spēju reaģēt uz dažāda veida gaisa apdraudējumiem.
IRIS-T SLM vidēja darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēma galvenokārt paredzēta ienaidnieka lidmašīnu, helikopteru un spārnoto raķešu iznīcināšanai līdz 40 kilometru attālumā un 20 kilometru augstumā. Ar šo sistēmu Pretgaisa aizsardzības divīziona raķešu eskadriļas ierobežo ienaidnieka gaisa uzbrukuma līdzekļu rīcības brīvību. IRIS-T pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas ir ātri pārvietojamas, ļaujot reaģēt uz mainīgām situācijām un neatliekamām vajadzībām.
"IRIS-T ir vidēja darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēma, kas ir pierādījusi sevi Ukrainā, kas pacels mūsu pretgaisa aizsardzību jaunā līmenī un dos mums iespēju ietekmēt ienaidnieka darbības no daudz lielāka attāluma un augstuma nekā mūsu iepriekšējās īsā darbības rādiusa sistēmas. Karš Ukrainā ir skaidri parādījis, ka spēcīga pretgaisa aizsardzība ir valsts aizsardzības centrālā sastāvdaļa, kas ir būtiska mūsu iedzīvotāju, aizsardzības spēku vienību un kritiskās infrastruktūras aizsardzībai," sacīja aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
Līgumu ar Vācijas kompāniju "Diehl Defence" par IRIS-T 2023. gada rudenī kopīgi parakstīja Igaunija un Latvija.
Vienu IRIS-T SLM ugunsvienību parasti veido palaišanas iekārtas, radars un uguns vadības centrs, ko papildina atbalsta aprīkojums, piemēram, remonta, rezerves daļu un pārkraušanas transportlīdzekļi.