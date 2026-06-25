Tramps lūdz Kongresu piešķirt papildu finansējumu 88 miljardu dolāru apmērā
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien lūdza Kongresam piešķirt papildu finansējumu gandrīz 88 miljardu dolāru apmērā, no kuriem lielākā daļa paredzēta Irānas kara izmaksu segšanai.
Baltā nama pieprasījums par 87,6 miljardu dolāru papildu finansējumu ietver desmitiem miljardu dolāru Pentagona vajadzībām, kā arī līdzekļus ASV lauksaimniekiem, Ebolas vīrusa apkarošanas pasākumiem Centrālāfrikas Republikā (CĀR) un vietējiem infrastruktūras projektiem.
Priekšlikums tika iesniegts dienu pēc tam, kad Kongress pieņēma simbolisku rezolūciju, aicinot Trampu izbeigt ASV karadarbību pret Irānu, ja vien likumdevēji skaidri neapstiprinās militāru rīcību.
Baltā nama budžeta direktors Rasels Vots izteica šo lūgumu vēstulē Pārstāvju palātas priekšsēdētājam Maikam Džonsonam, mudinot Kongresu ātri rīkoties saistībā ar "svarīgiem un steidzamiem lūgumiem".
Lielākā daļa no šī finansējuma tiktu novirzīta militārajiem izdevumiem, kas saistīti ar konfliktu ar Irānu.
Administrācija pieprasīja aptuveni 67 miljardus dolāru Pentagona vajadzībām, tostarp 21 miljardu dolāru munīcijai un citām militārām spējām, 17,3 miljardus dolāru operatīvajām izmaksām un 12,1 miljardu dolāru slepenām programmām.
Tāpat tika pieprasīti gandrīz 768 miljoni dolāru Enerģētikas ministrijai, lai nodrošinātu ar Irānu saistīto kodolenerģētikas un enerģētikas drošību, kā arī 300 miljoni dolāru Valsts departamentam, lai nodrošinātu vēstniecību drošību un būvniecību valstīs ap Irānu.