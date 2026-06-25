Fjodorovs izklāsta nosacījumus, kas nepieciešami, lai Ukraina panāktu taisnīgu mieru ar Krieviju
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs uzskaitījis to, kas nepieciešams valstij, lai panāktu taisnīgu mieru ar Krieviju.
Lai panāktu taisnīgu mieru karā ar Krieviju, Ukrainai ir nepieciešama pastiprināta starptautiskā palīdzība trīs galvenajās jomās. To paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs, vēsta Ukrainas Aizsardzības ministrijas preses dienests.
Fjodorovs uzsvēra, ka, lai panāktu taisnīgu mieru ar Krieviju, Ukrainai vispirms ir jāstiprina pretgaisa aizsardzība. Īpaši svarīgas ir PAC-3 raķetes Ukrainas "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmām. NATO valstis šīs raķetes Ukrainai iegādājas no Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar PURL mehānismu.
Otrkārt, ir nepieciešams palielināt Ukrainas raķešu un dronu ražošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Ukrainai ir spējas palielināt gaiss-gaiss ieroču ražošanu.
Treškārt, starptautiskajiem partneriem vajadzētu palielināt tālas darbības rādiusa artilērijas munīcijas piegādes Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas attiecas uz lādiņiem, kuru darbības rādiuss ir vismaz 30 kilometri.
RUSI sauszemes karadarbības konferencē ar NATO pārstāvjiem Fjodorovs sacīja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība ir ievērojami progresējusi. Viņš īpaši uzsvēra tā saukto "mazo pretgaisa aizsardzību", kas aizsargā militāros, stratēģiskos un civilos objektus no zemu lidojošiem gaisa mērķiem.