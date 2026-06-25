"Tas jau ir pāri visām robežām!" Krievijas iedzīvotāji benzīna trūkuma laikā sākuši "atžirgt"
Kāds krievu autovadītājs "apsveica" autovadītājus ar benzīna trūkumu un paziņoja, ka "tas jau ir pāri visām robežām".
Sekojot Krievijas valdībai, arī parastie krievi ir atzinuši, ka valstī ir sākusies plaša mēroga degvielas krīze. Par to liecina ieraksti soctīklos un tur publicētie video.
Krievijas autovadītāji masveidā publicē fotoattēlus un video ar tukšām degvielas uzpildes stacijām vai milzīgām rindām. Kāds automašīnas īpašnieks tiešsaistē ievietoja video, kurā atzina, ka "tikko uzpildījis 30 litrus".
"Puiši, šī ir "jautra" situācija (ar degvielu – red. piezīme). Apsveicu visus. Beidzot esam aizspēlējušies. Tas jau ir pāri visām robežām. Ir jāievieš pretkrīzes pasākumi," sacīja kāds Krievijas autovadītājs.
Pašlaik katrā ceturtajā Krievijas reģionā ir noteikti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. 24. jūnijā benzīna un dīzeļdegvielas pārdošanas ierobežojumi tika ieviesti vēl trīs Krievijas reģionos: Ļipeckā, Uļjanovskā un Kurganā. Benzīna pārdošanas ierobežojumi dažādos reģionos var atšķirties. Piemēram, Ļipeckas apgabalā maksimālais daudzums uz vienu čeku ir 30 litri, bet Uļjanovskas apgabalā - 40 litri.
Krievijas masveida degvielas trūkums sākās pēc tam, kad Ukraina 2026. gada pavasarī pastiprināja gaisa triecienus pret Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Kijiva cer, ka, ja Krievijas armija paliks bez degvielas un finansējuma, diktators Vladimirs Putins piekritīs izbeigt karu.