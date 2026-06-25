Jaunā militārā dienesta sistēma piesaista vairāk jauniešu Vācijas bruņotajos spēkos
Kopš tika uzsākta pārveidotā militārā dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavīru skaitu, pieteikumu skaits par iestāšanos Vācijas bruņotajos spēkos ir strauji pieaudzis, paziņojusi Vācijas Aizsardzības ministrija.
Ministrija norādīja, ka šogad Vācijā visās militārās karjeras jomās kopumā ir saņemti aptuveni 38 500 pieteikumi, kas ir par 24% vairāk nekā tajā pašā periodā 2025. gadā, savukārt iesaukto skaits ir pieaudzis par 13% līdz aptuveni 11 000.
Jaunais militārā dienesta likums stājās spēkā 1. janvārī, Vācijai cenšoties sasniegt augstākus NATO spēku mērķus, kas pieņemti, reaģējot uz pieaugušo drošības apdraudējumu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Berlīne plāno palielināt aktīvā dienestā esošo karavīru skaitu no pašreizējiem nedaudz vairāk nekā 180 000 līdz 260 000, kā arī izveidot 200 000 cilvēku lielus rezerves spēkus.
Programmas ietvaros jauniešiem, kuri drīz sasniegs 18 gadu vecumu, ir nosūtītas aptaujas, lai novērtētu viņu gatavību dienēt. Saskaņā ar Vācijas konstitūciju vīriešiem ir obligāti jāaizpilda aptauja, savukārt sievietēm dalība ir brīvprātīga.
Ministrija paziņoja, ka līdz 18. jūnijam bija nosūtītas aptuveni 298 000 aptaujas. Vairāk nekā katrs piektais vīriešu respondentu izteica interesi par militāro dienestu, un apmēram 530 cilvēki jau ir atlasīti, lai sāktu dienestu 2026. gadā.
Vācija 2011. gadā atcēla obligāto militāro dienestu. Jaunā sistēma joprojām ir brīvprātīga, taču tajā ir iekļauti papildu stimuli, lai piesaistītu rekrūšus.