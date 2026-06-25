Tramps: Zelenskis diezgan labi tiek galā ar Krieviju
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim diezgan labi sokas karā pret iebrukušajiem Krievijas spēkiem.
"Viņam klājas diezgan labi. Vismaz viņš turas. Abās pusēs mirst daudz cilvēku, bet es domāju, ka viņam klājas diezgan labi," teica Tramps par Zelenski, uzrunājot žurnālistus Ovālajā kabinetā.
"Jāatzīst, ka viņš ir drosmīgs, viņam ir lielisks aprīkojums, bet viņam ir arī lieliski vīri, viņam ir cīnītāji," sacīja Tramps.
Analītiķi norāda, ka Ukraina arvien labāk turas kaujas laukā, taču tās pilsētas joprojām ir pakļautas postošiem Krievijas triecieniem.
Tramps un Zelenskis nesen tikās G7 samitā Francijā, kur līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai izbeigtu vairāk nekā četrus gadus ilgstošo karu ar Ukrainu.
Pēc tam Zelenskis pavēstīja, ka ir pateicīgs prezidentam Trampam par viņa uzmanību Ukrainai un gatavību palīdzēt tuvināt mieru.
Pēc tikšanās Tramps pauda atjaunotu interesi par sankciju atjaunošanu pret Krievijas naftu.