Krimas tilts var sabrukt arī bez Ukrainas spēku iejaukšanās. Zinātnieks atklāj patiesību
Krimas tilts var iebrukt arī bez Ukrainas Bruņoto spēku tiešas iejaukšanās. Tilta konstrukciju var viegli sagraut zemestrīces, kas periodiski notiek šajā reģionā, norāda Ukrainas seismologs Dmitrijs Griņs.
Kā skaidro zinātnieks, Krievija tilta būvniecību Kerčas šaurumā īstenoja vietā, kas seismisko un ģeoloģisko apsvērumu dēļ bija ārkārtīgi nepiemērota. Šaurumā ir ļoti nestabila grunts. Turklāt starp Kerčas un Tamaņas pussalu atrodas aktīvu tektonisko lūzumu zona.
"Krievijas puse speciāli mainīja valsts būvnormatīvus un samazināja noteikto ballu skaitu šai teritorijai, lai attaisnotu būvniecību seismiski bīstamā zonā. Šis lēmums bija tīri politisks," uzsver Griņs.
Seismoloģiskā nestabilitāte
Eksperts uzsver, ka Krimas rajonā laiku pa laikam notiek zemestrīces. Pat salīdzinoši nelielas intensitātes grūdieni atstāj negatīvu ietekmi uz tilta konstrukciju. "Tur notiek procesi, kas šim tiltam ir neatgriezeniski. Reģiona zemestrīces to agrāk vai vēlāk piebeigs, pat bez mūsu raķetēm," norāda seismologs.
Viņš atgādina, ka aptuveni reizi simt gados Krimā notiek spēcīgas zemestrīces. 1927. gadā pussalu satricināja 9 balles stipra zemestrīce, kas izraisīja plašus postījumus. Pēc zinātnieka domām, pastāv augsta varbūtība, ka līdzīga mēroga notikums var atkārtoties jau tuvākajos gados.
Fiksēta zemestrīču sērija
Jau ziņots, ka 22. jūnijā pie Krimas piekrastes tika fiksēta zemestrīču sērija, no kurām spēcīgākā sasniedza 4,2 magnitūdas. Epicentri atradās Melnajā jūrā 10–25 km dziļumā, un grūdieni bija jūtami vairākos Sevastopoles rajonos. Savukārt 24. jūnijā pie Krimas krastiem tika reģistrēta 3,1 magnitūdu stipra zemestrīce.