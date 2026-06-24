Krieviem, kuri draudēja Eiropai ar degvielas krīzi un aicināja apseglot zirgus, tagad smiekli vairs nenāk
Vēl pavisam nesen Kremļa propagandisti plēsa jokus un ar ļaunu prieku pareģoja, ka eiropieši drīz savus lepnos auto iemainīs pret zirgiem, jo vienkārši nebūs degvielas. Tagad degvielas krīze skārusi pašu Krieviju.
Noteikti daudzi atceras Krievijas valsts finansētā kanāla "RT" garadarbu, kas sociālajos tīklos parādījās pirms pāris gadiem. Tajā ņirgājošā un pamācošā tonī tika inscenēts stāsts par Eiropu, kas palikusi bez Krievijas energoresursiem. "Pārejiet uz alternatīviem transporta veidiem, jo degviela kļūs tikai dārgāka," toreiz ar smaidu sejā Rietumus brīdināja propagandas meistari.
Taču laikam kāds tur augšā šo video noskatījās un nolēma, ka scenārijs ir tik labs, ka tas jāīsteno dzīvē. Tikai ar nelielu, bet būtisku ģeogrāfisku korekciju.
Šobrīd situācija ar degvielas pieejamību ir pasliktinājusies pašā Krievijā. Degvielas tirdzniecības ierobežojumi ir spēkā jau katrā ceturtajā Krievijas reģionā. Pārdošanas limiti fiksēti gan rietumu pierobežā, tostarp Brjanskas un Kurskas apgabalos, gan arī attālākos reģionos iekšzemē.
Ierobežojumi pircējiem degvielas uzpildes stacijās ieviesti arī Hantu-Mansu autonomajā apvidū – Jugrā, kur tiek iegūti aptuveni 40% no visas valsts naftas un kas vēsturiski uzskatāms par vienu no Krievijas naftas ieguves centriem.
Vēl lielākas loģistikas problēmas novērotas Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Kā liecina pieejamā informācija, okupētajā un anektētajā Krimas pussalā, kā arī Sevastopolē, degvielas tirdzniecība atsevišķos periodos tikusi pilnībā apturēta. Savukārt okupētajā Luhanskas apgabalā krīzes dēļ ieviesta normēšana, vienam pircējam liedzot iegādāties vairāk par 20 litriem degvielas.
Kā norāda analītiķi, degvielas deficīts Krievijas iekšējā tirgū izveidojies vairāku faktoru ietekmē. Situāciju ietekmē starptautiskās sankcijas, kas apgrūtina iekārtu remontu, kopējie loģistikas traucējumi un paaugstināts armijas patēriņš, kā arī regulāri dronu triecieni, kas mērķēti pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, būtiski samazinot valsts ražošanas jaudas.
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