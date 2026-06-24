Lukašenko izpildījis Zelenska ultimātu. Baltkrievija uzgriež Krievijai muguru?
Kopš 22. jūnija Baltkrievijas teritorijā ir pārtraukta to retranslācijas staciju darbība, kuras Krievijas bruņotie spēki izmantoja trieciendronu novirzīšanai uz mērķiem Ukrainā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Vai tās ir demontētas, es, godīgi sakot, pagaidām nezinu. Taču mēs pie tā strādājam, es ļoti uzmanīgi sekoju līdzi situācijai un ik dienas saņemu ziņojumus. Fakts ir tāds, ka retranslatori šobrīd nedarbojas," uzsvēra Zelenskis.
Iepriekš vēstīts, ka 19. jūnijā Zelenskis pašpasludinātajam Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko izvirzīja ultimātu, dodot vienu nedēļu laika, lai no savas valsts teritorijas aizvāktu Krievijas retranslācijas iekārtas. Zelenskis toreiz atklāja, ka šīs stacijas atrodas divos Baltkrievijas apgabalos, kas robežojas ar Ukrainu. Vienlaikus viņš brīdināja, ja Lukašenko šo prasību neizpildīs, Ukraina pati tos iznīcinās.
Vēlāk Ukrainas valsts galva arī vērsa uzmanību uz to, ka Baltkrievijā joprojām darbojas uzņēmumi, kas aktīvi atbalsta Krievijas militāro agresiju. Prezidents norādīja, ka šāda rīcība palīdz Maskavai pielāgoties spiedienam un nekādi netuvina miera iestāšanos.
Tikmēr Krievija jau pasteigusies apsūdzēt Ukrainu mēģinājumos ieraut Baltkrieviju karadarbībā.