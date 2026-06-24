Brazīlijā tūriste iet bojā, zaudējot līdzsvaru un iekrītot 30 metrus dziļā aizā
Brazīlijā, Riodežaneiro apkaimē letāls nelaimes gadījums noticis pārgājiena laikā – 59 gadus veca tūriste gājusi bojā, iekrītot 30 metrus dziļā aizā pēc tam, kad zaudēja līdzsvaru, mēģinot uzpūst pretodu aerosolu.
Kā vēsta vācu izdevums "Bild" , sieviete kopā ar tūristu grupu devusies pārgājienā uz "Grutas do Spar" alām. Šī vieta, kas izveidojusies pamestu raktuvju teritorijā apmēram 45 kilometrus no Riodežaneiro centra, ir ļoti iecienīta gan alpīnistu, gan aktīvās atpūtas cienītāju vidū.
Nelaimes gadījums noticis uz šauras takas netālu no skatu laukuma. Tā kā apvidū bijis daudz kukaiņu, sieviete nolēmusi izmantot pretodu līdzekli. Paceļot kāju, lai uzpūstu aerosolu, viņa pēkšņi zaudējusi līdzsvaru, paslīdējusi un iekritusi aizā.
Kā medijiem pastāstīja pārgājiena dalībnieks Džovanni Maksimino, gids pamanījis, ka sieviete paslīd, un pēdējā brīdī mēģinājis viņu satvert. Mēģinot glābt tūristi, arī pats gids gandrīz iekritis aizā. "Viss notika neticami ātri, neviens nepaspēja noreaģēt," norādīja aculiecinieks.
Notikuma vietā ieradās glābšanas dienesti, taču sieviete kritienā bija guvusi nāvējošas traumas, un glābējiem atlicis vien izcelt 59 gadus vecās tūristes mirstīgās atliekas no kraujas.