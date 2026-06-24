Mīklaina nāve ceļmalā: automašīnā mirušus atrod "Oskara" laureāta meitu un viņas vīru
ASV Kalifornijas štatā automašīnā miruši atrasti 84 gadus vecā Džūdita Šeldona – trīskārtējā "Oskara" balvas laureāta, kinorežisora Viljama Vailera meita – un viņas 86 gadus vecais vīrs Vailijs Šeldons, atsaucoties uz izdevumu "The Independent", vēsta ārvalstu mediji.
Laulātais pāris atrasts 15. jūnijā savā apvidus automašīnā "Jeep" uz šosejas netālu no Redingas pilsētas. Tajā dienā reģionā bija izsludināts brīdinājums par ekstrēmu karstumu, gaisa temperatūrai sasniedzot gandrīz 43 grādus pēc Celsija.
Saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju automašīnas dzinējs darbojās, arī ventilators bija ieslēgts, taču gaisa kondicionēšanas sistēma bija bojāta un nedarbojās. Tāpat transportlīdzeklī netika atrasti dzeramā ūdens krājumi.
Zināms, ka Džūdita un Vailijs bija ceļā uz Oregonas štatu, lai satiktu savu draugu Deividu Smitu un apmeklētu Šekspīra festivālu.
"Viņi neiekļuva avārijā. Viņi vienkārši apstājās ceļa malā. Un abi tur nomira. Tas viss šķiet ļoti neparasti, mēs joprojām esam šokā," laikrakstam "The New York Times" atzina pāra draugs Smits.
Precīzu nāves cēloni un to, vai letālo iznākumu izraisījis tieši karstuma dūriens un atūdeņošanās, noteiks autopsija.
Džūdita bija viena no pieciem slavenā režisora Viljama Vailera bērniem. Jaunībā viņa atveidoja epizodiskas lomas tādās vēsturiski nozīmīgās kinolentēs kā "Mūsu dzīves labākie gadi" un "Romas brīvdienas" . Viņas vīrs Vailijs bija atvaļināts jurists. Pārim ir pieauguši dēli.