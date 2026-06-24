Ukrainas triecienā iznīcināti 60 000 tonnu munīcijas Krievijas Baltijas kara flotes arsenālā
Ukrainas triecienā iznīcināti vairāk nekā 60 000 tonnu munīcijas Krievijas Baltijas kara flotes arsenālā pie Sanktpēterburgas, trešdien pēc Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Oleha Ivaščenko ziņojuma uzklausīšanas pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Oleha Ivaščenko ziņojums. (..). Jo īpaši starp nesenajiem rezultatīvajiem uzbrukumiem okupanta teritorijā ir jāatzīmē vairāk nekā 60 000 tonnu munīcijas iznīcināšana Baltijas flotes arsenālā netālu no Pēterburgas," platformā "Telegram" ierakstījis Zelenskis.
Viņš piebildis, ka izlūkošanas datu analīze apstiprinājusi, ka "ir sasniegti nepieciešamie mērķi no Krievijas militāro ražotņu saraksta".
"Ukrainas aizsardzības spēki precīzi ir trāpījuši Krievijas uzņēmumiem, kas ražo radioelektroniku un citus kritiski svarīgus komponentus Krievijas armijas vajadzībām," norādījis Ukrainas prezidents.
Iepriekš Zelenskis paziņoja, ka naktī uz 6. jūniju Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka munīcijas noliktavām un bāzei Krievijas Ļeņingradas apgabalā.