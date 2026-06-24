"Muļķi par naudu ir beigušies": Krievija gatavojas jaunam mobilizācijas vilnim
Krievijas varasiestādes aktīvi apspriež iespēju izsludināt mobilizāciju, jo "patrioti un naudas tīkotāji ir beigušies", bet aģitācijas kampaņas vairs nesniedz gaidītos rezultātus.
Par to, atsaucoties uz avotiem militārajās, kā arī Kremļa un Federālā drošības dienesta (FDD) aprindās, ziņo neatkarīgie izdevumi "Vjorstka" un "Važnije istorii".
Saskaņā ar mediju rīcībā esošo informāciju jaunais masveida iesaukums armijā varētu sākties pēc septembrī paredzētajām Krievijas Valsts domes vēlēšanām.
Ievērojams rekrūšu pieplūdums Krievijā tika novērots 2026. gada pašā sākumā, kas sakrita ar ASV iniciētajām miera sarunām un sabiedrības gaidām par drīzu pamieru. Daudzi Krievijas iedzīvotāji vēlējās "ielekt pēdējā vagonā" – noslēgt līgumu, lai saņemtu vairākus miljonus rubļu lielo vienreizējo pabalstu pirms karadarbības iespējamās iesaldēšanas. Taču jau drīz kļuva skaidrs, ka drīzas kara beigas nav gaidāmas.
"Daudzi taču tiešām ticēja, ka karš beigsies kuru katru dienu, un šī ir iespēja ielekt pēdējā vagonā un viegli nopelnīt. Bet kaut kas nogāja greizi," izdevumam "Vjorstka" atzinis kāds avots Maskavas mērijā.
Kā norāda viens no avotiem, gatavošanās masveida iesaukšanai armijā notiek jau vairākus mēnešus, taču oficiāli šis process "nekad netiks saukts par mobilizāciju". Lai gan galīgais lēmums vēl nav pieņemts, procesā iesaistītie ierēdņi sākuši meklēt radošus risinājumus, lai izvairītos no atklāta sabiedrības sašutuma.
Kāds avots, kas pietuvināts prezidenta administrācijai, neslēpj bažas: "Nav skaidrs, ko tieši mobilizācija kardināli mainīs, izņemot protestus un ekonomikas sabrukumu."
Neskatoties uz to, Krievijas Bruņotie spēki ir sagatavojuši poligonus, lai paātrinātā režīmā apmācītu desmitiem tūkstošu cilvēku un sadalītu tos pa kaujas vienībām. Kā norāda avots, atbildīgajiem par armijas papildināšanu dota pavēle "gatavoties", jo no frontes nemitīgi tiek saņemtas sūdzības par akūtu cilvēkresursu deficītu.
Avots, kas pietuvināts Eiropas izlūkdienestiem, apstiprina, ka mobilizācija un pāreja uz pilnīgu kara ekonomiku ir viens no Kremlī izskatītajiem scenārijiem. "Putins nevēlas beigt karu un ir gatavs karot vēl divus, trīs gadus. Militārpersonas viņam it kā garantējot pilnīgu kontroli pār četriem Ukrainas reģioniem, ja vien tiks nodrošināti nepieciešamie cilvēkresursi," skaidro avots.
Aizsardzības ministrijas solītie milzu maksājumi vairs nespēj piesaistīt pietiekamu skaitu brīvprātīgo. Pirmajā ceturksnī līgumkaravīru pieplūdums visā valstī nokritās līdz 800–1000 cilvēkiem dienā, bet Maskavā rādītāji kritušies gandrīz uz pusi.
Personālsastāva problēmas skārušas pat elitārākas vienības. "Tauta it kā būtu izbeigusies," medijiem atklājis kāds iepriekš mobilizētais karavīrs, kura pulks esot nokomplektēts tikai par 40%. Viņš atzīmē, ka jaunpienācēji frontē bieži ir "bezpajumtnieki" un "noziedznieki", kuri knapi turas kājās.
Tā kā dažos reģionos, piemēram, Sibīrijas ciematos, vīriešu resursi ir burtiski izsmelti, rekrutēšanas brigādes dodas uz citiem reģioniem, tostarp Dagestānu. Paralēli Krievijas iedzīvotāji tiek apmānīti ar sludinājumiem, kas piedāvā darbu frontes aizmugurē – kā autovadītājiem, apsargiem vai celtniekiem. Realitātē līgumi tiek slēgti uz vispārīgiem noteikumiem, un jauniesauktie bieži nonāk tieši kājnieku vienībās frontes pirmajās līnijās.