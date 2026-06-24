Pasauli pārņem ekstrēmi laikapstākļi: Eiropā svelme sasniedz 46 grādus, ASV tuvojas putekļu vētra
Miljardiem cilvēku visā pasaulē šonedēļ saskaras ar ekstrēmu laikapstākļu sekām. Eiropā plosās mokoši karstuma viļņi, temperatūrai atsevišķās kontinenta daļās sasniedzot 46 grādus pēc Celsija, savukārt ASV tuvojas milzīgs Sahāras tuksneša putekļu mākonis, vēsta britu izdevums "Daily Mail".
Zinātnieki brīdina, ka šādas laikapstākļi anomālijas, visticamāk, kļūs par normu. Saskaņā ar meteorologu datiem ekstremālo karstumu izraisa vairāki faktori, tostarp globālās klimata pārmaiņas. Īpašu satraukumu pētnieku vidū rada tas, ka postošo ekstrēmo laikapstākļu biežumu ietekmē gan antropogēnie faktori, piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums un infrastruktūras attīstība, gan dabiskās klimata svārstības.
"Karstuma kupols" virs Eiropas
Lielbritānija šobrīd gatavojas karstākajam gadam savā vēsturē, bet Francija 23. jūnijā jau piedzīvoja visu laiku tveicīgāko dienu meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Vairākas Eiropas valstis ir izsludinājušas augstāko jeb sarkano brīdinājuma līmeni saistībā ar svelmi.
Temperatūrai atsevišķos reģionos pakāpjoties līdz 46 grādiem, pieaug gan upuru skaits, gan dabas katastrofu risks. Straujo temperatūras kāpumu izraisa karstā gaisa masa, kas virzās uz ziemeļiem no Sahāras un ko pastiprina tā dēvētais "Āfrikas anticiklons". Meteorologi skaidro, ka šī sistēma veido "karstuma kupolu", kas iesprosto karsto gaisu virs Rietumeiropas un Centrāleiropas, liekot gaisa temperatūrai ar katru dienu paaugstināties.
Eksperti norāda, ka plašā reģionā, tostarp Spānijā, Itālijā, Marokā, Peru, Indijā, Pakistānā un Saūda Arābijā, gaidāms straujš temperatūras, kā arī ekstrēmu nokrišņu anomāliju pieaugums. Turklāt Indija un Pakistāna jau vairākas nedēļas cieš no nerimstoša karstuma, gaisa temperatūrai regulāri pārsniedzot 40 grādu atzīmi.
ASV virzās Sahāras putekļu mākonis
Vienlaikus meteorologi brīdina, ka pāri Atlantijas okeānam virzās milzīgs Sahāras putekļu mākonis, kas, visticamāk, jau tuvākajās dienās sasniegs ASV piekrasti. Šis mākonis sastāv no ārkārtīgi sausa, ar putekļiem un smiltīm piesātināta gaisa, kas veidojas virs Sahāras tuksneša un ko spēcīgas gaisa straumes spēj aiznest tūkstošiem kilometru tālu uz rietumiem.