Ukraiņu drona trieciens aptur Maskavas naftas giganta darbu līdz pat nākamajam gadam
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca, kurai pagājušajā nedēļā tika nodarīti lieli postījumi Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumā, visticamāk, nevarēs atsākt darbu līdz šā gada beigām, trešdien vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diviem nozares avotiem.
Kā norāda "Reuters", naftas pārstrādes rūpnīcas darbības pārtraukums "ievērojami apgrūtina Krievijas centienus cīnīties pret degvielas trūkumu", kas pēdējā laikā kļūst arvien jūtamāks daudzos reģionos, kā arī Maskavā.
Rūpnīca atrodas Kapotņas rajonā, Maskavas dienvidaustrumos, un tā pieder uzņēmumam "Gazpromņeftj". Publicētie satelītattēli, kuros redzamas Ukrainas uzbrukumu sekas, apstiprina divu naftas pārstrādes iekārtu, kā arī vairāku rezervuāru bojājumus. Rūpnīca ir pilnībā pārtraukusi darbu. "Remonts ilgs vismaz pusgadu," sacīja viens no "Reuters" avotiem.
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 kilometrus no Kremļa, un tā nodrošināja vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa.
Ukrainas uzbrukumos nodarīto postījumu dēļ Krievija nevar ekspluatēt ievērojamu daļu naftas pārstrādes jaudas. Uzbrukumi skāruši visas lielās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas Eiropas daļā. Degvielas cenas pieaug, un ierobežojumi benzīna un dīzeļdegvielas pārdošanai jau ir ieviesti lielā daļā Krievijas reģionu.