Šis ir pirmais šāda veida gadījums kopš Nīderlandē stājās spēkā likuma grozījumi, kas atļauj piemērot eitanāziju neārstējami slimiem bērniem.
Pasaulē
Šodien 16:57
Nīderlandē pirmo reizi veikta eitanāzija bērnam, kurš jaunāks par 12 gadiem
Nīderlandē pirmo reizi veikta eitanāzija pacientam, kurš ir jaunāks par 12 gadiem. Kā paziņojis valsts veselības ministrs, procedūra norisinājusies pagājušā gada nogalē.
Šis ir pirmais šāda veida gadījums kopš Nīderlandē stājās spēkā likuma grozījumi, kas atļauj piemērot eitanāziju neārstējami slimiem bērniem vecumā no viena līdz 12 gadiem. Iepriekš šī procedūra šajā vecuma grupā nebija likumīgi atļauta.
Saskaņā ar Nīderlandes normatīvajiem aktiem šāda procedūra ir pieļaujama tikai ar vecāku piekrišanu un izņēmuma situācijās – kad bērns cieš neizturamas sāpes, turklāt bez jebkādām cerībām uz atveseļošanos.
Pēc procedūras veikšanas konkrēto gadījumu izvērtēja īpaša uzraudzības komisija. Veicot pārbaudi, komisija secināja, ka ārstu rīcībā nav konstatēti nekādi pārkāpumi un lēmums pieņemts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.