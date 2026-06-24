Nīderlandē pirmo reizi veikta eitanāzija bērnam, kurš jaunāks par 12 gadiem
Foto: LETA
Šis ir pirmais šāda veida gadījums kopš Nīderlandē stājās spēkā likuma grozījumi, kas atļauj piemērot eitanāziju neārstējami slimiem bērniem.
Pasaulē

Nīderlandē pirmo reizi veikta eitanāzija bērnam, kurš jaunāks par 12 gadiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Nīderlandē pirmo reizi veikta eitanāzija pacientam, kurš ir jaunāks par 12 gadiem. Kā paziņojis valsts veselības ministrs, procedūra norisinājusies pagājušā gada nogalē.

Nīderlandē pirmo reizi veikta eitanāzija bērnam, k...

Šis ir pirmais šāda veida gadījums kopš Nīderlandē stājās spēkā likuma grozījumi, kas atļauj piemērot eitanāziju neārstējami slimiem bērniem vecumā no viena līdz 12 gadiem. Iepriekš šī procedūra šajā vecuma grupā nebija likumīgi atļauta.

Saskaņā ar Nīderlandes normatīvajiem aktiem šāda procedūra ir pieļaujama tikai ar vecāku piekrišanu un izņēmuma situācijās – kad bērns cieš neizturamas sāpes, turklāt bez jebkādām cerībām uz atveseļošanos.

Pēc procedūras veikšanas konkrēto gadījumu izvērtēja īpaša uzraudzības komisija. Veicot pārbaudi, komisija secināja, ka ārstu rīcībā nav konstatēti nekādi pārkāpumi un lēmums pieņemts  saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

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