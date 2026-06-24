Īlons Masks vairs nav triljonārs.
Pasaulē
Šodien 15:15
Īlons Masks zaudē triljonāra statusu pēc “SpaceX” akciju krituma
Pēc aģentūras "Bloomberg" vērtējuma, uzņēmēja Īlona Maska turība nokritusies zem viena triljona ASV dolāru atzīmes - līdz 957 miljardiem dolāru, jo viņa viņa kosmosa transporta, telekomunikāciju un mākslīgā intelekta kompānijas "SpaceX" akcijas cena biržā strauji sarukusi.
Otrdienas tirdzniecības sesijas noslēgumā "SpaceX" akciju, kuras cena iepriekš sasniedza 225 dolārus, varēja nopirkt par 156 dolāriem. Tirdzniecībā pirms biržas sesijas atklāšanas trešdien "SpaceX" akcijas cena turpināja samazināties.
"SpaceX" akciju tirdzniecība biržā sākās 12. jūnijā ar cenu 150 dolāri par akciju, bet tirdzniecības sesijas beigās tā bija sasniegusi 160 dolārus par akciju. Tādējādi uzņēmuma tirgus kapitalizācija pārsniedza divus triljonus dolāru, un Masks kļuva par pirmo triljonāru vēsturē.
Pēc "Bloomberg" vērtējuma, otrajā un trešajā vietā pasaulē bagātāko cilvēku sarakstā ir interneta tehnoloģiju uzņēmuma "Google" līdzdibinātāji Lerijs Peidžs (297 miljardi dolāru) un Sergejs Brins (276 miljardi dolāru).