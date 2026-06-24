Ebola sasniedz Eiropu: Francijā apstiprināts pirmais gadījums ārpus Āfrikas
Francijā apstiprināts pirmais Ebolas vīrusslimības gadījums, un tas ir pirmais saslimšanas gadījums ārpus Āfrikas, kas konstatēts pašreizējā slimības uzliesmojumā, trešdien paziņoja Francijas Veselības ministrija.
Tā norādīja, ka saslimušais ir ārsts, kas atgriezies no Kongo Demokrātiskās Republikas (DR), kur šobrīd plosās šīs slimības epidēmija.
Aģentūra AFP ministrijā noskaidroja, ka saslimšanas gadījums konstatēts kontinentālajā Francijā.
Ārsts tika izolēts jau pēc ierašanās Francijā, vēl pirms slimība tika oficiāli apstiprināta, piebilda ministrija.
Kongo DR šajā uzliesmojumā apstiprināti vairāk nekā 1000 gadījumi, bet mirušo skaits pārsniedzis 250. Vēl 20 gadījumi konstatēti Kongo DR kaimiņvalstī Ugandā, kur miruši divi cilvēki.
Sabiedrības veselības eksperti lēš, ka uzliesmojuma izplatīšanās risks visā pasaulē joprojām ir zems, ņemot vērā Ebolas vīrusa salīdzinoši zemo lipīgumu.
Ebolas vīruss izplatās, nonākot saskarsmē ar inficēta cilvēka asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem. Mirstības rādītāji pēc inficēšanās ir ļoti augsti.
Saslimšanas pazīmes ir augsta temperatūra, galvas, muskuļu, kuņģa sāpes, iesnas un citi gripai raksturīgi simptomi. Pēc tam sākas plaša asiņošana.