Nīderlandes karavīri gatavojas Krievijas stila iebrukumam NATO teritorijā
Gandrīz 7000 Nīderlandes karavīru piedalās mācībās, kurās tiek izspēlēts, kā apturēt iespējamu Krievijas stila iebrukumu NATO teritorijā, praktiski un formāli integrējot Ukrainas kaujas pieredzi. Tās ir lielākās Nīderlandes armijas mācības pēdējo divdesmit gadu laikā.
Mācības “Fighter Lion” sākās 1. jūnijā, kad pirmās kolonnas devās ceļā no Haveltes, informēja Nīderlandes Aizsardzības ministrija. Mācības turpināsies līdz jūlija sākumam Bergenes-Hones poligonā, aptuveni 60 kilometrus uz dienvidiem no Hamburgas, Lejassaksijas mežainajā zemienē. Tajās tiek izmantoti zvejas tīkli, pretdronu tuneļi, kā arī citas Ukrainas kaujaslaukā gūtās mācības.
“Gāja lieliski. Mēs apturējām uzbrucējus,” pēc mācību sākotnējās aizsardzības fāzes reģionālajam izdevumam “Eindhovens Dagblad” sacīja 13. vieglās brigādes komandieris no Oirshotas.
Saskaņā ar Nīderlandes Aizsardzības ministrijas paziņojumu mācību mērķis ir “saglabāt kaujas spējas ilgstošā laika posmā”. Mācībās tiek pārbaudīta “ne tikai vienību kaujas efektivitāte, bet arī to spēja sadarboties un saglabāt operacionālo gatavību reālistiskos apstākļos”.
Kā vēsta “Defence Blog”, mācību scenārijs ir izdomāts, taču “nepārprotami balstīts Krievijas piemēros”, un tas cieši atspoguļo reālo aizsardzības izaicinājumu, ko NATO identificējusi Eiropas ziemeļaustrumu flangā.
Izdomātais pretinieks — valsts ar nosaukumu Murinus — šķērso Oderas upi, kas ir reāla robeža starp Vāciju un Poliju, un virzās uz rietumiem Vācijas teritorijas virzienā. Nīderlandes armijas uzdevums ir apturēt šo virzību, izmantojot tādu pašu aizsardzības secību, kādu NATO plānotāji paredzētu reāla plaša mēroga konflikta gadījumā.
“Mācībās “Fighter Lion” brigādes gatavojas nākamajai kaujas fāzei,” norādīja Nīderlandes Aizsardzības ministrija. “Pēc ienaidnieka uzbrukuma 13. vieglajai brigādei no Oirshotas ir uzdevums apturēt turpmāku virzību. Pēc tam 43. mehanizētā brigāde no Haveltes pārņem cīņu ar smagāku bruņojumu, lai sakautu ienaidnieku.”
Šogad būtiska atšķirība ir sadarbībā — brigādes vairs netrenējas atsevišķi, bet gan praktizē aktīvas kaujas nodošanu viena otrai, nepārtraucot operāciju.
Bergenes-Hones poligonā izveidotas nosegtas pārvietošanās joslas no zvejas tīkliem un maskēšanās konstrukcijām, kas nostieptas zemu virs transportlīdzekļu maršrutiem, lai pārtrauktu ienākošo dronu redzamības līniju. Ukrainas karavīri šādu risinājumu izgudroja nepieciešamības dēļ, saprotot, ka atklātā vietā braucošu transportlīdzekli dažu sekunžu laikā var pamanīt un trāpīt ar kamikadzes FPV dronu.
Tiek ziņots, ka arī atsevišķi karavīri nēsā improvizētu aizsardzību, tostarp lietussarga tipa pretdronu aizsegus un personīgos zvejas tīklus. Nīderlandes karavīri ar šiem improvizētajiem pretpasākumiem trenējas, kamēr vēl nav pieejams formālāks aprīkojums.
Nīderlandes karavīri izmantoja arī bruņumašīnu un tanku simulatorus. Mācību vadītājs brigādes ģenerālis Joss Dirks šo metodi nosauca par būtisku, lai trenētos, neradot fiziskus bojājumus un traucējumus civilajās teritorijās.
Mācībās piedalījās arī jaunas Nīderlandes armijas vienības “Tech Dev” dronu komandas. Šī vienība tika izveidota 1. aprīlī un ir viena no pirmajām NATO īpaši dronu karam paredzētajām formācijām. Tā mācību laikā izmantoja uzbrukuma un izlūkošanas dronus pretinieka spēku lomā, sniedzot Nīderlandes sauszemes vienībām reālistisku pieredzi pret draudiem, ar kādiem Ukrainas karavīri saskaras “katru diennakts stundu”.
Nīderlandes sauszemes spēku komandieris ģenerālleitnants Jans Svilenss sacīja, ka Nīderlande NATO ietvaros ir līdere Ukrainā gūto dronu kara mācību pārņemšanā.
Nīderlandes Aizsardzības ministrija norādīja, ka “Fighter Lion” galvenais mērķis ir pārbaudīt ne tikai to, vai vienības spēj cīnīties, bet arī to, vai tās spēj turpināt cīņu ilgstoši.
Scenārijā līdztekus kaujas fāzēm iekļauta apgāde, transportlīdzekļu apkope un medicīniskais atbalsts, savukārt elektroniskās karadarbības vienības mācību laikā traucē sakarus. Karavīri trenējas palikt nepamanāmi elektromagnētiskajā spektrā — tā ir prasme, kuras nozīmi Ukraina modernajā kaujaslaukā ir pierādījusi tikpat lielu kā ugunsjaudu.
Lai mazinātu traucējumus Nīderlandes iedzīvotājiem, militārās kolonnas tika sadalītas vairākos maršrutos un to kustība plānota ārpus sastrēgumstundām, bet smagākā tehnika, kad vien iespējams, pārvietota pa dzelzceļu.
Nīderlandes valdība 17. jūnijā solīja Ukrainai jaunu militārās palīdzības paketi 500 miljonu eiro apmērā. Pusi no tās — 250 miljonus eiro — paredzēts novirzīt dronu iegādei no Nīderlandes aizsardzības ražotājiem, bet atlikusī summa tiks iemaksāta Prioritāro Ukrainas vajadzību saraksta jeb PURL iniciatīvā.