“Nevienu tas neinteresē”: Trampa joks Ovālajā kabinetā kļūst par interneta hitu
ASV prezidenta Donalda Trampa īsā piezīme ceremonijas laikā Baltajā namā izraisījusi plašu rezonansi sociālajos tīklos.
ASV prezidents Donalds Tramps izpelnījies smieklus abās politiskā spektra pusēs pēc joka, ko viņš veltīja enerģētikas ministram Krisam Raitam.
Tramps pārtrauca Raitu brīdī, kad ministrs mēģināja atgādināt, kad Alberts Einšteins publicēja dažus no saviem nozīmīgākajiem darbiem.“Tātad pirms 120 — 141 gada, Alberts Einšteins — pirms 121 gada — Alberts Einšteins publicēja rakstu...” Raits sāka teikt.
Viņu pārtrauca Tramps, īsi nosakot: “Nevienu tas neinteresē.”
“Labs arguments, labs arguments,” atbildēja Raits.
Wright: 121 years ago, Albert Einstein published a paper—— Acyn (@Acyn) June 22, 2026
Trump: Nobody cares. pic.twitter.com/BNaZQllpqj
Šī apmaiņa izraisīja smieklus Ovālajā kabinetā un ātri kļuva populāra sociālajā platformā “X”.
Bijušais Obamas preses pārstāvis Tomijs Vietors, kurš ir arī podkāsta “Pod Save America” līdzvadītājs, rakstīja: “Sasodīts, tas ir tik smieklīgi.”
Kāds lietotājs piebilda: “Es viņu tik ļoti ienīstu, bet viņš tiešām ir viens no smieklīgākajiem cilvēkiem uz planētas. Neticama laika izjūta.”
“Kā viņam tas izdodas?” rakstīja labējais komentētājs Džeks Posobjecs.
Vēl kāds lietotājs norādīja: “Nemelošu, tas bija sasodīti smieklīgi. Dažreiz viņam tas joprojām izdodas.”
Šis moments notika laikā, kad Tramps parakstīja divus izpildrīkojumus, kuru mērķis ir paātrināt kvantu skaitļošanas attīstību un pastiprināt valdības sistēmu aizsardzību pret kiberdraudiem. Viens no rīkojumiem paredz līdz 2028. gadam izstrādāt pietiekami jaudīgu kvantu datoru zinātniskajiem pētījumiem.
Tramps šos pasākumus raksturoja kā “lielu soli uz priekšu” ASV tehnoloģiju nozarē.