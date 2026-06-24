ASV Senāts pieņem simbolisku rezolūciju.
Pasaulē
Šodien 09:58
Trampa karš ar Irānu saņem simbolisku, bet skaļu triecienu Senātā
ASV Senāts otrdien pieņēma simbolisku rezolūciju, kurā prezidentam Donaldam Trampam tiek uzdots izbeigt karu ar Irānu vai lūgt Kongresa atļauju jebkādai turpmākai militārai rīcībai.
Rezolūcija tika pieņemta ar 50 balsīm par un 48 pret, un kopā ar demokrātiem par rezolūciju nobalsoja arī četri republikāņi.
Jūnija sākumā šo rezolūciju pieņēma arī Kongresa Pārstāvju palāta. Arī apakšnamā par to balsoja četri republikāņi.
Rezolūcija ir lielā mērā simboliska un atspoguļo pieaugošo pretestību Kongresā Tranpa lēmuma sākt karu ar Irānu. Demokrāti apsūdz Trampu kara sākšanā bez Kongresa apstiprinājuma, argumentējot, ka saskaņā ar ASV konstitūciju tikai Kongresam ir pilnvaras pasludināt karu.
Pēc balsojuma Senātā Tramps ierakstā savā platformā "Truth Social" rezolūciju nodēvēja par "bezjēdzīgu" un pieņemtu "neīstajā laikā".
Karadarbība pašlaik ir pārtraukta, un notiek abu pušu miera sarunas.