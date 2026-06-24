Igaunijā gaidāma prezidenta maiņa: Kariss nekandidēs uz otro termiņu
Igaunijas prezidents Alars Kariss otrdien Uzvaras dienas militārajā parādē Raplā paziņoja, ka nekandidēs uz otro termiņu valsts galvas amatā.
"Dārgie Igaunijas iedzīvotāji, kā valsts galva es jums pēdējo reizi novēlu laimīgu Uzvaras dienu un priecīgus Jāņus," teica Kariss savā runā parādē. Igaunijā 23. jūnijā tiek svinēta Uzvaras diena, jo 1919. gadā šai datumā Igaunijas armijas 3. divīzija un Ziemeļlatvijas brigāde Cēsu kaujās sakāva vācu Landesvēru un Dzelzsdivīziju.
Vēlāk Kariss Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR sacīja, ka lēmumu nekandidēt pieņēmis jau sen un tam ir personiski iemesli.
"Šis lēmums netika pieņemts ne šodien, ne pirms mēneša, ne pat pirms pāris gadiem. Jautājums bija tikai par to, kad šo lēmumu darīt publiski zināmu, lai tas netraucētu ikdienas darbu," ERR teica Kariss.
Viņš norādīja, ka lēmumu nekandidēt pieņēmis personisku iemeslu dēļ.
"Protams, viens no iemesliem ir tas, ka, stājoties amatā, es solīju savai ģimenei, ka tas būs viens termiņš," teica prezidents.
Jau vēstīts, ka novembrī Kariss izteicās, ka, visticamāk, nekandidēs uz otru piecu gadu amata termiņu, taču galīgo lēmumu bija solījis paziņot ap Jāņiem. Karisa pilnvaru termiņš prezidenta amatā beigsies 10. oktobrī.
No politiskajām partijām atbalstu Karisa atkārtotai ievēlēšanai prezidenta amatā bija paudušas parlamenta opozīcijā esošās centriski kreisā Centra partija un nacionālkonservatīvā partija "Tēvzeme". Valdošajā koalīcijā esošā liberālā partija "Igaunija 200" nolēma neatbalstīt Karisa kandidatūru. Savukārt valdošajā koalīcijā ietilpstošajai Reformu partijai un opozīcijā esošajai Sociāldemokrātiskajai partijai bija nogaidoša nostāja. Tikmēr opozīcijā esošā labēji populistiskā Konservatīvā tautas partija (EKRE) par prezidenta amata kandidātu izvirzījusi partijas priekšsēdētāja vietnieku Martu Helmi.
Parlamenta sēde, kurā vēlēs valsts prezidentu, sasaukta 2. septembrī.
Tiesības izvirzīt kandidātu ir vismaz piektdaļai Rīgikogu deputātu (21 deputāts). Par ievēlētu tiek atzīts kandidāts, par kuru nobalso divas trešdaļas Rīgikogu deputātu (ne mazāk kā 68 deputāti). Pavisam parlamentā ir 101 deputāts.
Ja neviens no kandidātiem nesaņem pietiekamu balsu skaitu, tiek izvirzīti jauni kandidāti un tiek organizēta otrā balsošanas kārta. Ja arī šajā kārtā neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu, divi kandidāti, kuri ieguvuši visvairāk balsu, sacenšas trešajā balsošanas kārtā. Arī otrajā un trešajā kārtā ievēlēšanai ir nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums.
Ja prezidents netiek ievēlēts arī trešajā balsošanas kārtā, tiek sasaukta vēlēšanu kolēģija.
Vēlēšanu kolēģija sastāv no Rīgikogu deputātiem un pašvaldību sapulču pārstāvjiem. Pašvaldību pārstāvju skaits vēlēšanu kolēģijā ir atkarīgs no spēkā esošā administratīvā iedalījuma un balsstiesīgo iedzīvotāju skaita pagastā vai pilsētā. Saskaņā ar stāvokli 2026. gada sākumā vēlēšanu kolēģijā ir 107 pašvaldību asambleju pārstāvji un 101 Rīgikogu deputāts. Līdz ar to pavisam vēlēšanu kolēģijā ir 208 locekļi.
Pirmajā balsošanas kārtā vēlēšanu kolēģijā automātiski tiek iekļauti divi kandidāti, kuri piedalījušies trešajā balsošanas kārtā parlamentā. Turklāt vismaz 21 vēlēšanu kolēģijas loceklis var izvirzīt jaunu kandidātu.
Par ievēlētu tiek uzskatīts kandidāts, par kuru nobalsojuši vairākums vēlēšanu kolēģijas locekļu, kuri piedalījušies balsošanā.
Ja neviens no kandidātiem pirmajā kārtā nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu, tiek rīkota otrā balsošanas kārta, kurā sacenšas divi kandidāti, kuri pirmajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu. Par ievēlētu tiek atzīts kandidāts, par kuru nobalso vairākums vēlēšanu kolēģijas locekļu, kuri piedalījušies balsošanā.
Ja arī tad neviens no kandidātiem netiek ievēlēts, visa procedūra parlamentā sākas no jauna.
Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas.