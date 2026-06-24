Kremlī aug vilšanās: Tramps nav izdarījis to, uz ko Putins cerēja
Krievijas diktators Vladimirs Putins kļūst arvien neapmierinātāks ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, jo Vašingtona izrāda pazīmes par lielāku atbalstu Ukrainai,
Kā vēsta britu laikraksts “Financial Times”, augsta ranga Ukrainas amatpersonas uzskata, ka Tramps sācis nosvērties par labu spēcīgākam atbalstam Kijivai pēc tam, kad viņu iespaidojuši Ukrainas nesenie militārie panākumi, īpaši tāla darbības rādiusa dronu triecieni mērķiem dziļi Krievijas teritorijā.
Šī nostājas maiņa, šķiet, satraukusi Maskavu, kur amatpersonas bija gaidījušas, ka Tramps izdarīs spiedienu uz Ukrainu, lai panāktu ātru miera vienošanos, kas būtu izdevīgāka Kremlim. Tā vietā Krievija tagad redz, ka ASV tuvojas Kijivai svarīgos aizsardzības jautājumos, tostarp pretgaisa aizsardzībā, tāla darbības rādiusa spējās un iespējamā tehnoloģiju licencēšanā.
Tramps bijis “ļoti iespaidots” par Ukrainas spēju dot triecienus Krievijas militārajiem un rūpnieciskajiem mērķiem tālu no frontes līnijas. Šie uzbrukumi arvien vairāk atklājuši Krievijas ievainojamību tās pašas teritorijā un apstrīdējuši Kremļa apgalvojumu, ka laiks strādā Maskavas labā.
Ziņotā nostājas maiņa notikusi pēc G7 samita Francijā, kur līderi vienojās palielināt atbalstu Ukrainas pretgaisa aizsardzībai, tāla darbības rādiusa spējām un vietējai ieroču ražošanai. Samitā arī no jauna tika apspriesta iespēja noteikt stingrākas sankcijas Krievijas enerģētikas nozarei.
Maskava uz to reaģējusi asi. Krievijas amatpersonas apsūdzējušas Vašingtonu, ka tā atsakās no neitrāla starpnieka lomas un virzās uz atklātāk proukrainisku nostāju. Tiek norādīts, ka Kremlis kļūst arvien vīlies, jo Tramps nav nodrošinājis ātru diplomātisku izrāvienu, uz kādu Krievija bija cerējusi.
Neapmierinātība atspoguļo plašāku Putina problēmu. Ukrainas dronu kampaņa karu ir ienesusi dziļāk Krievijas teritorijā, dodot triecienus naftas objektiem, loģistikas maršrutiem un ar militāro jomu saistītai infrastruktūrai. Šie uzbrukumi ir radījuši ne tikai fiziskus postījumus, bet arī vājinājuši Kremļa vēstījumu, ka Krievijas teritorija ir droša no kara sekām.
Mēnešiem ilgi Maskava centusies attēlot Ukrainu kā izsmeltu un atkarīgu no ārvalstu palīdzības. Taču Kijivas augošā vietējā dronu ražošana un spēja trāpīt stratēģiskiem mērķiem Krievijas teritorijā šo vēstījumu ir sarežģījusi.
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien sazvanījies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, telefonsarunā pārrunājot karu Ukrainā, situāciju ap Irānu un iespējamos miera risinājumus.
Tiek vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka Krievijas ilgstošā kara Ukrainā izbeigšana ir kritiski svarīga un ka viņš ir gatavs palīdzēt.
Svētdien notikušās telefonsarunas laikā Tramps arī informējis Krievijas diktatoru, ka ASV tuvojas miera vienošanās panākšanai ar Irānu, kamēr turpinās ASV un Izraēlas karš pret šo valsti, norādījis Putina padomnieks Jurijs Ušakovs. Trampa un Putina sarunu, kas ilga aptuveni stundu, Ušakovs raksturoja kā “draudzīgu un atklātu”.