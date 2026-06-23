Krievijā aicina gatavot karam ar NATO pat bērnus
Krievijas Valsts domē aicina iespējamam karam ar NATO un Eiropas Savienību skolās gatavot jau no skolas sola.
Krievijas Valsts domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Viktors Vodolackis pavēstījis, ka Krievijai jau 2030. gadā ir jābūt gatavai iespējamam karam ar NATO un Eiropas Savienību, tādēļ viens no nepieciešamajiem pasākumiem ir sākotnējās militārās apmācības ieviešana skolās jau no piektās klases.
“Pirmkārt, jāattīsta militāri rūpnieciskais komplekss, tostarp raķešu ražošana. Otrkārt, mums jāsāk ar jauno paaudzi. Skolās jāievieš pilnvērtīga sākotnējā militārā apmācība. Sākot jau no piektās klases, līdzīgi kā kadetu korpusos, jāpasniedz mācību priekšmeti, kas ļaus meitenēm un zēniem būt gataviem jebkādiem ārējiem izaicinājumiem. Mums jāgatavo jaunatne tēvijas, savas dzimtenes un ģimenes aizsardzībai,” izdevumam “Abzac” pavēstīja Valsts domes deputāts.
Viņš paziņoja, ka Krievija obligāti atbildēs uz jebkādiem draudiem, un palielījās ar “brīnumieročiem”, kādu Rietumiem vēl ilgi nebūs. “Protams, arī 2030. gads mums ir nozīmīgs atskaites punkts. Taču mēs jau šodien esam gatavi aizsargāt savu suverenitāti, nacionālo drošību un ārējās robežas, izmantojot bruņojumu, kas mums ir pieejams pašlaik, kamēr Rietumos tāds parādīsies tikai pēc vairākiem gadu desmitiem. Lai viņi gatavojas, taču rezultāts būs neizbēgams. Gluži kā iepriekš, mēs atkal iznīcināsim jebkuru ienaidnieku, kurš izmantos tos ieročus, kurus viņi šobrīd izmēģina Ukrainā,” klāstīja deputāts, atkārtojot seno Krievijas propagandas pasaciņu par to, ka patiesībā Krievija esot cietēja no Rietumu un to uzkūdītās Ukrainas agresijas.
Iepriekš Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vietnieks Aleksandrs Gruško intervijā laikrakstam “Izvestija” paziņoja, ka NATO un ES valstis gatavojas jau ap 2030. gadu karot ar Krieviju, bet pats Lavrovs pagājušajā nedēļā kārtējo reizi piedraudēja NATO ar iespējamo kodolkaru. Šie draudi skan laikā, kad Krievijai jau piekto gadu neizdodas sagrābt nevienu Ukrainas apgabala centru un nākas cerēt uz ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas spiedienu uz Ukrainu, lai tā pati atdotu agresorvalsts iekārotās teritorijas.