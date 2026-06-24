Norok slimu dzīvnieku līķus - krievi Hersonas apgabalā gatavo nebijušas šausmas, brīdina izlūkdienests
Ukrainas izlūkdienesti brīdina par iespējamu bioloģisku katastrofu Hersonas apgabalā. Krievija tur aprokot ar Sibīrijas mēri inficētus dzīvniekus.
Ukrainas Militārās izlūkošanas pārvalde (HUR) brīdinājusi, ka Krievija okupētajā Hersonas apgabala daļā rada priekšnoteikumus iespējamai bioloģiskai katastrofai.
Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienesta sniegto informāciju Krievijas spēki okupētajās teritorijās nogādā un apglabā ar Sibīrijas mēri inficētu dzīvnieku līķus. No aptuveni 50 zināmajām lopu apbedījumu vietām vismaz desmit tiek uzskatītas par īpaši bīstamām. Dažas no šīm vietām atrodas mazāk nekā kilometra attālumā no apdzīvotām vietām.
Izlūkdienests norāda, ka inficētie dzīvnieku līķi tiek aprakti, neievērojot nepieciešamās sanitārās prasības un drošības pasākumus. Daudzām apbedījumu vietām nav ne žogu, ne citu aizsargbarjeru, kas ierobežotu piekļuvi bīstamajām teritorijām.
Papildu riskus rada arī grunts iegrimšana un augstais gruntsūdeņu līmenis, kas var veicināt infekcijas izplatīšanos ārpus apbedījumu zonām.
Ukrainas militārā izlūkošana uzskata, ka šāda rīcība var novest pie nopietna epidemioloģiskā apdraudējuma vietējiem iedzīvotājiem un videi.
Vienlaikus HUR brīdina, ka Kremlis nākotnē varētu izmantot šīs apbedījumu vietas dezinformācijas kampaņām. Pēc Ukrainas izlūkdienesta vērtējuma, Krievija varētu mēģināt nepatiesi apgalvot, ka Ukraina izstrādā vai izmanto tā dēvētos bioloģiskos ieročus.
Maskava jau iepriekš vairākkārt izplatījusi nepamatotas apsūdzības par iespējamu bioloģisko ieroču izstrādi Ukrainā, taču starptautiski pierādījumi šādus apgalvojumus nav apstiprinājuši.