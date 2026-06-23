“Kaut kas līdzīgs NLO!” virs Irānas notriektā ASV pilota liecības saceļ kājās izlūkdienestus
ASV iznīcinātāja F-15 pilots, kuru pēc notriekšanas virs Irānas aprīlī izglāba ASV specvienības kaujinieki, sniedzis ļoti neparastu liecību.
Pirms katapultēšanās viņš debesīs esot redzējis vairākus Irānas dronus, kas pārvietojušies “vienotā formācijā un atgādinājuši milzu medūzu”, vēsta CNN, atsaucoties uz četriem avotiem.
Pilota stāstītais izraisījis asas diskusijas ASV izlūkdienestu aprindās, kur joprojām neesot vienprātības par to, ko tieši pilots redzējis. Ja viņa novērojumi atbilst patiesībai, tas varētu liecināt par būtisku izrāvienu bezpilota lidaparātu tehnoloģijās, kuras pieejamas Irānai.
Dronu spiets, kas līdzīgs medūzai
"Vairāki šķietami savstarpēji “savienoti” droni pārvietojās kā viens veselums, bet zem lielākajiem droniem atradās mazāki, kas izskatījās kā medūzas kājas," CNN citē vienu no avotiem, kurš iepazinies ar pilota liecību. Cits avots apgalvoja, ka pilots debesīs redzēto raksturojis kā "dronu mīnu lauku".
Lai gan F-15 notriekšanas apstākļi vēl tiek izmeklēti, sākotnējās versijas pieļauj, ka neparastā dronu formācija varētu būt saistīta ar notikušo.
F-15 lidmašīnā atradās divas militārpersonas — pilots un ieroču sistēmu operators. Pēc notriekšanas ASV spēki nekavējoties sāka glābšanas operāciju.
Pilotu izdevās atrast un izglābt dažu stundu laikā, savukārt ieroču sistēmu operators vairāk nekā diennakti slēpās kalnos, izvairoties no sagūstīšanas, līdz arī tika evakuēts.
Glābšanas operācijas laikā tika notriekta arī ASV Gaisa spēku lidmašīna A-10, tomēr tās pilots veiksmīgi katapultējās ārpus Irānas gaisa telpas.
Izlūkdienestu amatpersonu vidū nav vienprātības par pilota stāstītā ticamību. Situāciju sarežģī fakts, ka pilots avārijā guva smadzeņu satricinājumu, vēsta CNN.
"Kāds no izmeklētājiem pilotam jautājis: vai tiešām esat pārliecināts par to, ko redzējāt?" ASV medijam atklāja viens no avotiem.
ASV izlūkdienesti līdz šim nebija pieļāvuši, ka Irānas rīcībā būtu šāda tehnoloģija. Tomēr pastāv pieļāvums, ka Teherāna ir saņēmusi ievērojamu palīdzību dronu tehnoloģiju attīstīšanā no Krievijas un Ķīnas. Tiek uzskatīts, ka šādas iespējas, ko debesīs it kā novērojis pilots, jau ir šīm abām valstīm.