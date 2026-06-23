Demisionē Lietuvas valdība
Pēc pārkārtojumiem valdošajā koalīcijā atkāpusies premjerministres Ingas Ruginienes vadītā Lietuvas valdība. Otrdien notika valdības pēdējā sēde, kurā visi ministri vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju par kabineta demisiju.
"Neskatoties uz visām grūtībām, mums ir daudz ar ko lepoties, un katrs no jums devis nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts labklājībā un mūsu tautas dzīves uzlabošanā," uzrunājot kabineta locekļus, norādīja Ruginiene.
Deklarācija par valdības atkāpšanos tiks iesniegta prezidentam Gitanam Nausēdam, kam 15 dienu laikā jāizvirza jauns premjerministrs.
Līdz jaunās valdības izveidošanai Ruginiene turpinās pildīt premjerministra pienākumus.
Kā ziņots, ceturtdien tika parakstīta vienošanās par jaunas koalīcijas izveidi.
Jauna koalīcija izveidota, jo sociāldemokrāti, kas ir lielākais politiskais spēks Seimā, ilgstošo nesaskaņu dēļ šomēnes nolēma izbeigt koalīciju ar populistisko partiju "Nemunas rītausma". No iepriekšējās koalīcijas jaunajā koalīcijā strādās Zemnieku un zaļo savienība, savukārt "Nemunas rītausmas" vietu ieņems partija "Lietuvas vārdā", kas līdz šim bija opozīcijā.
Iecerēts, ka par premjerministru kļūs sociāldemokrātu līderis Mindaugs Sinkevičs.
Gaidāms, ka Seima spīkera amatu saglabās sociāldemokrāts Jozs Oleks.
Jaunajā valdībā sociāldemokrātiem būs deviņi, "Lietuvas vārdā" - trīs, bet zaļzemniekiem - divi ministru amati. Partijas vēl nav izvirzījušas ministru amatu kandidātus.
Jaunā koalīcija apņēmusies īstenot centriski kreisu, sociāli orientētu programmu, ko tā raksturo kā finansiāli ilgtspējīgu un investīcijām labvēlīgu, un starp prioritātēm ir kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi, nodarbinātība, pensijas, stipras ģimenes un dzīvotspējīgi reģioni.
Ārpolitikā apliecināts stingrs atbalsts Ukrainai, NATO un transatlantiskajām partnerattiecībām, kā arī apņemšanās pragmatiski normalizēt attiecības ar Ķīnu, neapdraudot Lietuvas drošības un suverenitātes intereses. Lietuvas un Ķīnas diplomātisko attiecību līmenis ir pazemināts kopš 2021. gada, kad Lietuva atļāva Taivānai atvērt pārstāvniecību ar Taivānas, nevis Taibejas nosaukumu.
Sociālās politikas jomā koalīcija sola pārskatīt bērnu pabalstu sistēmu, lai ģimenes nezaudētu ienākumus, kad piedzimst bērns, paplašināt bērnu aprūpes pieejamību un paātrināt pensiju indeksāciju.
Veselības aprūpē partijas plāno palielināt valsts iemaksas obligātās veselības apdrošināšanas fondā, paaugstināt medmāsu atalgojumu un samazināt gaidīšanas laiku rindās.
Enerģētikā koalīcijas mērķis ir panākt, lai Lietuva līdz 2028. gadam saražotu vairāk elektroenerģijas, nekā tā patērē, kā arī vairāk izmantotu atjaunīgos energoresursus.
Citas apņemšanās ir samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem, modernizēt atkritumu apsaimniekošanu, paātrināt ēku renovāciju, paplašināt digitālos publiskos pakalpojumus un apkarot korupciju un ēnu ekonomiku.
Aizsardzībā puses ir apņēmušās saglabāt izdevumus ne mazāk kā 5% apmērā no iekšzemes kopprodukta, attīstīt gaisa apdraudējuma atklāšanas un pretdronu sistēmas, uzlabot sabiedrības brīdināšanas infrastruktūru un pabeigt Vācijas brigādes uzņemšanu Lietuvā.
Līgumā ir arī noteikts mērķis, ka līdz 2030. gadam Lietuvas nacionālā divīzija sasniegs pilnas operatīvās spējas un spēs darboties kopā ar sabiedroto spēkiem saskaņā ar NATO standartiem.
Līdzšinējā koalīcija, kurā ietilpst sociāldemokrāti, "Nemunas rītausma" un Zemnieku un zaļo savienības un Poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības frakcija, tika izveidota pagājušajā vasarā pēc tam, kad jūlijā atkāpās toreizējais sociāldemokrātu līderis un premjerministrs Gintauts Palucks, jo atklājās nelikumības viņa biznesaa darījumos. Koalīcijai ir 80 no 141 deputātu vietas parlamentā.
Lēmumu par jaunas koalīcijas veidošanu bez "Nemunas rītausmas", ar kuru bija pastāvīgas domstarpības, Sociāldemokrātu partijas padome pieņēma 6. jūnijā.
Pēc 2024. gada parlamenta vēlēšanām sociāldemokrāts Palucks izveidoja valdības koalīciju ar "Lietuvas vārdā" un "Nemunas rītausmu". Pēc Palucka valdības krišanas "Lietuvas vārdā" Ruginienes valdībā nomainīja zaļzemnieki, kuriem Seimā ir kopīga frakcija ar Poļu vēlēšanu akciju-Kristīgo ģimeņu savienību.
Jaunajai sociāldemokrātu, zaļzemnieku un "Lietuvas vārdā" koalīcijai Seimā ir 75 deputātu mandāti.