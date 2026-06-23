Ukrainas spēki uzlaiduši gaisā stratēģiski svarīgo dzelzceļa tiltu pār Ziemeļkrimas kanālu. VIDEO
Ukrainas Īpašo operāciju spēki (SSO) otrdien paziņoja, ka ir iznīcinājuši stratēģiski svarīgo dzelzceļa tiltu pār Ziemeļkrimas kanālu. Tilts bija daļa no stratēģiski svarīgas dzelzceļa līnijas, pa kuru Krievija uz dienvidu fronti nogādāja smago tehniku, degvielu un citu militāro aprīkojumu.
Triecienā, kas notika naktī uz pirmdienu, tika iznīcināts sliežu ceļš un sagruva viens no tilta laidumiem. Pirmdien notikuma vietā ieradās krievu specializētā remonta tehnika, un naktī uz otrdienu tiltam tika dots atkārtots trieciens, iznīcinot remonta tehniku un nodarot jaunus bojājumus tilta atliekām.
"Atvainojiet, bet mums te oficiāls steidzams paziņojums – dzelzceļa tilta pār Ziemeļkrimas kanālu Krimā vairs nav," teikts SSO paziņojumā, kas publicēts sociālajos tīklos. Ukrainas armija jau iepriekš ziņoja par bezpilota lidaparātu uzbrukumu šim objektam naktī uz 18. jūniju.
Vienlaikus otrdienas rītā tika apturēta satiksme pa Kerčas tiltu, kas savieno Krimu ar Krievijas teritoriju un ir viena no galvenajām Krievijas armijas apgādes artērijām. Saskaņā ar kanāla "Krymsky Veter" informāciju atkārtoti apšaudīti arī vairāki citi stratēģiski svarīgi objekti Kerčas apkārtnē. Starp tiem ir naftas bāze Kerčas ostā un "TES-Terminal" degvielas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss.
Plašs ugunsgrēks izcēlies arī Kerčas termoelektrostacijā, kur, kā ziņots, aizdegusies mazuta tvertne. Tāpat Ugunsgrēki fiksēti arī pie Kerčas pieejām un rajonos, kur izvietotas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas S-300 un S-400.
Sprādzieni un ugunsgrēki reģistrēti enerģētikas, degvielas un transporta infrastruktūras objektos. Viens no uzbrukumu mērķiem bija "Nasosnaja-2" elektroapakšstacija Sovetskas rajonā. Satelītu dati fiksējuši ugunsgrēku objektā, bet vietējie iedzīvotāji ziņojuši par spēcīgiem sprādzieniem. Pēc uzbrukuma bez elektrības palika vairāki Krimas reģioni, tostarp Jevpatorija, Džankoja un Saku apkārtne. Enerģētikas uzņēmums "Krimenergo" brīdināja, ka elektroapgādes atjaunošana var prasīt līdz 24 stundām.
Krimā pārtrauc degvielas tirdzniecību
Tikmēr pieaugošo triecienu dēļ Krievijas ieceltās amatpersonas ieviesušas stingrus ierobežojumus degvielas tirdzniecībai Krimā. Okupētās Sevastopoles vadītājs Mihails Razvožajevs paziņoja: "Lai taupītu degvielu, 22. un 23. jūnijā pilsētā degviela netiks pārdota. Uzpildīties varēs tikai operatīvie dienesti, kas nodrošina pilsētas darbību."
Par analogu lēmumu paziņojis arī Krievijas ieceltais Krimas vadītājs Sergejs Aksjonovs. "Degviela tiks pārdota tikai valsts iestādēm, kas nodrošina Krimas Republikas funkcionēšanu un drošību." Ierobežojumi ieviesti pēc tam, kad tika apturēta prāmju satiksme Kerčas šaurumā, kas līdz šim bija viens no svarīgākajiem degvielas piegādes maršrutiem uz pussalu.
Ierobežo transportu un slēdz bērnu nometnes
Triecieni ietekmējuši arī dzelzceļa satiksmi. Uzņēmums "Grand Service Express" paziņojis, ka visi "Tavria" vilcieni turpmāk kursēs tikai līdz Kerčai, bet pasažierus tālāk nogādās autobusi. Krievijas varasiestādes saīsinājušas arī sabiedriskā transporta darba laiku un izslēgušas daļu ielu apgaismojuma, lai mazinātu slodzi elektrotīkliem.
Drošības apsvērumu dēļ līdz 1. septembrim apturēta bērnu uzņemšana Krimas vasaras nometnēs. Savukārt kopš 17. jūnija nakts stundās aizliegta motociklu, mopēdu un citu līdzīgu transportlīdzekļu kustība. Okupācijas administrācijas padomnieks Oļegs Krjučkovs skaidroja, ka motociklu dzinēju troksnis traucē pretgaisa aizsardzības vienībām pamanīt Ukrainas dronus.
Analītiķi norāda, ka pēdējo nedēļu notikumi liecina par Ukrainas centieniem sistemātiski vājināt Krievijas loģistikas tīklu Krimā. Dzelzceļa tilta iznīcināšana, uzbrukumi degvielas bāzēm, enerģētikas objektiem un traucējumi Kerčas tilta darbībā būtiski apgrūtina Krievijas spēju apgādāt karaspēku Ukrainas dienvidos.