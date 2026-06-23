Karstuma vilnis Eiropā
Eiropas iedzīvotāji saskaras ar ekstrēmu karstumu, pieaug upuru skaits.
"Visa Londona vārās!" Eiropas iedzīvotāji saskaras ar ekstrēmu karstumu, pieaug upuru skaits. FOTO
Eiropu pārņēmis ekstrēms karstuma vilnis un daudzās valstīs gaisa temperatūra jau pārsniegusi +40 grādus. Kamēr Francijā kopš 18. jūnija noslīkuši vismaz 40 cilvēki, Lielbritānijā tiek slēgtas skolas, bet daudzviet Spānijā meža ugunsgrēku dēļ atcelti tradicionālie saulgriežu svētki.
Francijā reģistrēta karstākā nakts kopš novērojumu sākuma
Francija šobrīd ir viena no smagāk skartajām Eiropas valstīm. Pirmdien Rennā pirmdien tika reģistrēts 40,6 grādu karstums, bet Parīzē otrdien bija 41 grāds. Tāpat 54 departamentos izsludināts augstākais – sarkanais – brīdinājuma līmenis. Meteoroloģiskie dati liecina, ka aizvadītā nakts kļuvusi par karstāko kopš novērojumu sākuma 1947. gadā, minimālajai temperatūrai valstī vidēji sasniedzot 21,6 grādus.
Karstuma sekas jau kļuvušas traģiskas. Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī paziņojis, ka kopš 18. jūnija valstī noslīkuši 40 cilvēki, galvenokārt jaunieši, kuri meklējuši veldzi ūdenstilpēs. "Tas ir traģisks posts," sacīja Lekornu, vadot starpministriju krīzes sanāksmi.
Īpaši smaga situācija izveidojusies Bretaņā, kur Rennā. 87 gadus vecā pensionētā medmāsa Kristiāna Doversa atzina, ka karstuma dēļ gandrīz nepamet savu dzīvokli. "Mūsu vecie ķermeņi cieš daudz vairāk nekā citi. Es nevēlos nomirt tādēļ, ka esmu nevajadzīgi izgājusi no mājas. Jābūt saprātīgiem."
Vairāki vecāki medijiem norāda, ka viņu bērniem nākas mācīties klasēs, kur temperatūra sasniedz 35 grādus, savukārt daudzi pasākumi un aktivitātes tiek atceltas drošības apsvērumu dēļ.
Kāda māte atzina, ka viņas bērni naktīs spiesti gulēt teltī dārzā, jo guļamistabās zem jumta temperatūra sasniedz 36 grādus. "Viņi to uztver kā piedzīvojumu, bet cieš. Viņu guļamistabās zem jumta ir 36 grādi. Mēs darām visu iespējamo, bet tas šķiet tik nepietiekami."
Sieviete neslēpa bažas par nākotni un klimata pārmaiņu sekām. "Pirmo reizi jūtos patiesi bezcerīga. Kādu pasauli mēs viņiem radām?" Tikmēr citi vecāki norāda, ka daudzas skolas nav aprīkotas ar dzesēšanas sistēmām un bērni spiesti mācīties apstākļos, kas apdraud veselību. "Mēs joprojām neesam gatavi šādām krīzēm," atzina kāds skolēna tēvs.
Lielbritānijā slēdz skolas, pieaug raizes par deofrmētām sliedēm
Lielbritānija gatavojas dienām, kas var kļūt par karstākajām jūnija vēsturē. Meteorologi prognozē, ka temperatūra Anglijas dienvidos tuvākajās dienās var sasniegt pat 39–40 grādus, pārspējot līdzšinējo jūnija rekordu – 35,6 grādus.
Valsts meteoroloģijas dienests izdevis ārkārtīgi reto sarkanā līmeņa brīdinājumu. Tas līdz šim ticis izmantots tikai vienu reizi – 2022. gadā, kad Lielbritānijā pirmoreiz tika sasniegta 40 grādu robeža.
Karstuma dēļ vairākas skolas Anglijā un Velsā nolēmušas saīsināt mācību dienas vai pilnībā slēgt durvis līdz nedēļas beigām. Daļa skolēnu pāriet uz attālinātām mācībām, jo klasēs temperatūra kļuvusi nepanesama.
Meteoroloģijas biroja pārstāvis Marks Sidavejs brīdināja, ka šim karstuma vilnim var būt nopietnas sekas. "Sagaidāmas nopietnas sekas, kas var ietekmēt daudzu cilvēku veselību, ne tikai tos, kuri tradicionāli tiek uzskatīti par visneaizsargātākajiem."
Vienlaikus karstums radījis būtiskus traucējumus transporta sistēmā. Dzelzceļa operatori samazina reisu skaitu, jo pastāv risks sliežu deformācijas risks, savukārt Londonā spēcīgu negaisu un applūšanas dēļ traucēta metro un vilcienu satiksme. Par klimata pārmaiņu ietekmi brīdinājis arī ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs. "Londona ne tikai sauc. [Atsauce uz "The Clash" dziesmu "London Calling"]. Londona vārās."
Spānijā ugunsgrēku draudu dēļ atceļ tradicionālos svētkus
Spānijā karstuma vilnis sakritis ar Sanhuana svinībām, kurās tradicionāli tiek kurti ugunskuri pludmalēs un pilsētu laukumos. Tomēr šogad daudzviet svinības nācies būtiski ierobežot vai pilnībā atcelt.
Piecās provincēs izsludināts sarkanais brīdinājums, bet vairākos reģionos temperatūra tuvojas 42 grādiem. Īpaši satraucoša situācija izveidojusies valsts ziemeļos, kur tik augstas temperatūras parasti nav raksturīgas.
Raizēs par ugunsgrēku izcelšanos, desmitiem pašvaldību nolēmušas aizliegt tradicionālos ugunskurus. Daļa pilsētu tomēr atļāvusi svinības, taču tikai stingri kontrolētos apstākļos un vietās, kas atrodas tālu no mežiem. Situāciju vēl satraucošāku padara ugunsgrēku statistika. Šogad Spānijā līdz jūnija vidum izdeguši gandrīz 38 000 hektāru teritorijas – gandrīz trīs reizes vairāk nekā analogā periodā aizvadītajā gadā.
Itālijā sākušies elektrības pārrāvumi, jo iedzīvotāji masveidā izmanto kondicionierus
Arī Itālijā karstuma vilnis rada arvien nopietnākas problēmas. Veselības ministrija otrdien izsludinājusi sarkano brīdinājumu 15 pilsētās, bet Milānā un Turīnā reģistrēti elektroapgādes traucējumi, jo iedzīvotāji masveidā izmanto gaisa kondicionierus.
Pieaug arī spiediens uz veselības aprūpes sistēmu. Parmā vien trīs dienu laikā neatliekamās palīdzības nodaļās vērsušies vairāk nekā tūkstotis cilvēku, daudziem sūdzoties par pārkaršanu, atūdeņošanos un elpošanas problēmām.
Romā problēmas rada arī infrastruktūra. Dažās valsts klīnikās joprojām nav pilnvērtīgu dzesēšanas sistēmu, savukārt sabiedriskā transporta uzņēmums "Atac" atzinis, ka elektroautobusu akumulatori karstuma dēļ izlādējas ievērojami ātrāk. "Mēs pielāgojam pakalpojumu, lai tiktu galā ar šo neparasto karstuma vilni," paziņoja uzņēmums.
Eksperti brīdina: Eiropā veidojas jauna klimata realitāte
Meteorologi skaidro, ka pašreizējo situāciju izraisa tā dēvētais "Omega bloks" – atmosfēras veidojums, kas virs Rietumeiropas ilgstoši notur karstu gaisu no Sahāras. Šādas situācijas kļūst arvien biežākas, un zinātnieki brīdina, ka nākotnē Eiropai nāksies pielāgoties daudz biežākiem un ilgstošākiem karstuma viļņiem.
Pašvaldības un sociālie dienesti jau tagad meklē risinājumus, kā pasargāt visneaizsargātākos iedzīvotājus. Vienlaikus arvien skaļāk izskan aicinājumi pārveidot pilsētu vidi, lai tā spētu labāk izturēt ekstremālus laikapstākļus. Kamēr meteorologi prognozē iespējamu atelpu nedēļas otrajā pusē, Eiropas valstis turpina cīnīties ar karstuma viļņa sekām, kas jau tagad kļuvušas par vienu no galvenajiem šīs vasaras pārbaudījumiem.