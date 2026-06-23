No Ebolas vīrusa mirušā apbedīšana Kongo DR.
Pasaulē
Šodien 13:41
Ebolas upuru skaits Kongo DR pieaudzis līdz 254
Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) apstiprināti 1003 inficēšanās gadījumi ar Ebolas vīrusu, tikmēr mirušo skaits pieaudzis līdz 254, pirmdien paziņojušas amatpersonas.
100 saslimušie ir atveseļojušies, un slimnīcās vai izolācijā šobrīd atrodas 365 pacienti. Tomēr patiesais inficēšanās gadījumu skaits, domājams, ir lielāks, jo infekcijas uzliesmojums tika apstiprināts tikai 15. maijā, vairākas nedēļas pēc tam, kad tas sākās.
Vislielākais inficēto skaits ir Ituri provincē Kongo DR austrumos, kur konstatēti vairāk nekā 90% no inficēšanās gadījumu kopskaita. Inficēšanās gadījumi konstatēti arī Ziemeļkivu un Dienvidkivu provincēs, kā arī kaimiņos esošajā Ugandā, kur apstiprināti 20 inficēšanās gadījumi un divu cilvēku nāve.