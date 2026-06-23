Rumānijai tā arī neizdodas izveidot jaunu valdību
Pirmdien Rumānijas parlaments uzticības balsojumā neatbalstīja premjerministra amatam izvirzīto Nacionāli liberālās partijas (PNL) pārstāvi Adrianu Veštju, par viņu balsojot 189 deputātiem no 465, tādējādi vēl vairāk padziļinot politisko krīzi, ko pirms septiņām nedēļām izraisīja iepriekšējās valdības krišana.
Lai Veštja tiktu apstiprināts par jaunās valdības vadītāju, viņam bija nepieciešamas vismaz 233 balsis. Tagad prezidentam Nikušoram Danam valdības veidošanu jāuztic citam kandidātam. Dans valdības veidošanu Veštjam iepriekš uzticēja, neskatoties uz līdzšinējā premjerministra un PNL līdera Ilies Boložana iebildumiem.
Svētdien notikušajā PNL ārkārtas kongresā Veštja un viņa atbalstītāji tika izslēgti no partijas. Šo lēmumu gan vēl oficiāli jāapstiprina PNL vadībai. Dans vēlējās panākt PNL koalīcijas atjaunošanu ar sociāldemokrātiem (PSD), kas ilgstoši tiek apsūdzēti korupcijā. Taču pret to iebilst Boložans un vairums PNL frakcijas locekļu.
Veštju atbalstīja opozīcijā esošā PSD, daži pārbēdzēji no PNL, kā arī atsevišķi mazāko partiju pārstāvji. Veštja veda sarunas arī ar galēji labējo Rumānijas Vienotības aliansi (AUR), taču AUR frakcijas pārstāvji pirms uzticības balsojuma sēžu zāli pameta.
Proeiropeiski noskaņotā Boložana valdība krita 5. maijā, kad parlaments tai izteica neuzticību, par ko balsoja gan PSD, gan AUR. Boložana vadīto valdību veidoja PSD, PNL, liberālā Rumānijas glābšanas savienība (USR) un Rumānijas Ungāru demokrātiskā savienība (UDMR).
Aprīlī koalīciju pameta PSD, kam parlamentā ir lielākā frakcija, un bez sociāldemokrātiem jaunu proeiropeisku vairākuma koalīciju izveidot faktiski nav iespējams. Līdz jaunas valdības izveidošanai darbu turpina pagaidu valdība Boložana vadībā.