ASV prezidents konkrēti apsūdzēja Lielbritāniju, Vāciju un Itāliju.
Pasaulē
Šodien 11:23
Tramps apsūdz trīs Eiropas valstis par to, ka tās ASV nepalīdzēja cīņā pret Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps pirms paredzētās NATO ģenerālsekretāra Marka Rites vizītes Vašingtonā pirmdien apsūdzēja trīs sabiedroto valstis par to, ka tās ASV nav sniegušas atbalstu karadarbībā pret Irānu.
Tramps Baltajā namā norādīja, ka ASV gadiem ilgi tērējušas milzu summas Eiropas aizsardzībai, taču galvenie sabiedrotie nav snieguši Vašingtonai atbalstu, kad tā lūgusi palīdzību karā pret Irānu. Tramps konkrēti minēja Lielbritāniju, Vāciju un Itāliju.
Prezidents pauda šaubas par turpmākām ASV drošības garantijām Eiropai. Viņš uzsvēra, ka ASV ik gadu izdod simtus miljonus dolāru, lai palīdzētu aizsargāt Eiropas valstis no Krievijas, taču ļāva noprast, ka Vašingtona nākotnē varētu būt mazāk devīga, jo sabiedrotie nevēlas sniegt pat niecīgu atbalstu ASV.
Paredzēts, ka Rite Vašingtonā uzturēsies no otrdienas līdz ceturtdienai. Viņam paredzēta tikšanās ar Trampu Baltajā namā, kā arī sarunas ar citām augstākajām ASV amatpersonām.