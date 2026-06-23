Lukašenko gatavo iesaistīt Baltkrieviju karā pret Ukrainu, brīdina Baltkrievijas opozīcija
Baltkrievijas trimdā esošā opozīcija iesniegusi Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim ziņojumu, kurā minējuši vairākas pazīmes, kas apliecina to, ka Baltkrievija tuvākajā laikā grasās iesaistīties karadarbībā Ukrainā.
Dokumentā, ko izstrādāja Baltkrievijas Apvienotais pārejas kabinets un, kas 22. jūnijā tika iesniegts Ukrainas ārlietu ministram Andrijam Sibiham, izklāstīts kā Baltkrievijas vadonis Aleksandra Lukašenko pārkārto valsts iekšpolitiku.
Ziņojumā uzsvērtas vairākas pārmaiņas Baltkrievijas politikā un drošības jomā, kas, pēc opozīcijas domām, liecina par valsts pārorientēšanos uz kara laika režīmu. Starp tām minēta atteikšanās no neitralitātes un bezkodolieroču valsts statusa, divkārt palielināta karavīru vervēšana, pieckāršs militāro tēriņu pieaugums, kā arī arvien izteiktāka sabiedrības, tai skaitā bērnu, militarizācija.
"Baltkrievija vairs nav neitrāla valsts," teikts ziņojumā.
Tajā arī uzsvērts, ka Baltkrievija 2024. gadā pieņēma jaunu militāro doktrīnu, kas paredz iespēju veikt preventīvus triecienus, reaģējot uz tā dēvētajiem "nenovēršamajiem draudiem".
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nesen publiski izteica ultimātu Aleksandram Lukašenko, dodot Baltkrievijas līderim nedēļu laika, lai demontētu Baltkrievijas teritorijā izvietotās signālu retranslācijas iekārtas, kuras tiek izmantotas Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumu atbalstam. Ir zināms, ka Krievijas "Shahed" tipa tāla darbības rādiusa triecienu droni navigācijai izmanto tīkla radiostacijas, sazinoties gan savā starpā, gan ar zemes stacijām ceļā uz Ukrainas pilsētām.
Tikmēr Krievijas vadonis Vladimirs Putins drīzumā paredzētajis ar Lukašenko apspriest Zelenska "draudus", 22. jūnijā paziņoja Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs. Bet Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Maģars" Brovdi 26. maijā apgalvoja, ka Ukraina ir iezīmējusi pirmos 500 mērķus Baltkrievijas teritorijā, kuriem Ukraina uzbruks, ja Minska nolems iesaistīties karā.
Kopš pilna mēroga kara sākuma, kad Krievijas spēki izmantoja Baltkrievijas teritoriju, lai sarīkotu un īstenotu savu ofensīvu Kijivā un Ukrainas ziemeļos, pastāv bažas, ka Minska varētu nosūtīt savus karaspēkus uz fronti Ukrainā, kur tie pievienosies Krievijas karaspēkam. Lai pienācīgi veiktu atkārtotu ofensīvu Ukrainas ziemeļos no Baltkrievijas teritorijas, potenciālajam Krievijas iebrukuma spēkam būs jābūt vismaz 70 000 vīru lielam, 22. jūnijā sacīja Ukrainas Nacionālās gvardes komandieris Oleksandrs Pivņenko.