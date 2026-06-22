Pirmā tikšanās ar rūgtu pēcgaršu: Zelenskis atklāj Polijas prezidenta neērto dāvanu
Ukrainas un Polijas attiecībās pēdējā laikā netrūkst spriedzes, lai gan Varšava kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma bijusi viena no nozīmīgākajām Kijivas sabiedrotajām. Tagad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis kādu detaļu no savas pirmās tikšanās ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki — un tā spilgti parāda, cik sarežģīts kļuvis abu valstu politiskais dialogs.
Ukrainas un Polijas attiecībās pēdējā laikā netrūkst spriedzes, lai gan Varšava kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma bijusi viena no nozīmīgākajām Kijivas sabiedrotajām. Tagad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis kādu detaļu no savas pirmās tikšanās ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki — un tā spilgti parāda, cik sarežģīts kļuvis abu valstu politiskais dialogs.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka Polijas prezidents Karols Navrockis viņam pirmajā tikšanās reizē uzdāvinājis grāmatu par Volīnijas traģēdiju.
“Viņš [Karols Navrockis] runā par atbalstu Ukrainai, lai gan nekad šeit nav bijis. Labi, premjerministrs Donalds Tusks šeit ir bijis daudzas reizes. Polija mūs atbalsta, poļu tauta mūs atbalsta. Labi, viņa paša ziņā ir izlemt prioritātes un to, kurp doties. Bet es ierados pie viņa savā pirmajā vizītē, un viņa dāvana man, kad mēs sarokojāmies, bija grāmatas par Volīnijas traģēdiju,” sacīja Zelenskis.
Kā zināms, Volīnijas traģēdija ir viens no sāpīgākajiem Polijas un Ukrainas vēstures jautājumiem — Otrā pasaules kara laikā, īpaši 1943.–1944. gadā, Volīnijā un Austrumgalīcijā notika poļu civiliedzīvotāju masveida slepkavības, ko galvenokārt veica ukraiņu nacionālistu bruņotās vienības, tostarp UPA. Tika nogalināti desmitiem tūkstošu poļu civiliedzīvotāju, arī sievietes, bērni un veci cilvēki. Polijā šos notikumus bieži dēvē par Volīnijas slaktiņu vai genocīdu pret poļiem, savukārt Ukrainā šis jautājums tiek uztverts sarežģītāk, jo tas saistīts gan ar ukraiņu neatkarības cīņu, gan padomju un nacistu okupācijas fonu, gan poļu un ukraiņu savstarpējo vardarbību.
Viņš arī norādīja, ka prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs un ārlietu ministra pirmais vietnieks Serhijs Kisļicja mēģinājuši atrisināt strīdu, kas saistīts ar Zelenskim piešķirtā Baltā ērgļa ordeņa anulēšanu, taču tas nav izdevies Polijas puses nostājas dēļ.
“Viņi patiešām mēģināja runāt ar visiem — prezidenta biroju, premjerministra komandu un Seima priekšsēdētāja komandu. Viņi izdarīja visu iespējamo. Taču atgriezās ar sajūtu, ka viņi tik un tā gatavojas to darīt,” sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents pašreizējo spriedzi Polijas un Ukrainas attiecībās raksturoja kā daļu no Polijas iekšpolitiskās cīņas, konkrēti — parlamenta vēlēšanu kampaņas, kas noteiks, kura partija veidos nākamo valdību.
“Prezidents Karols Navrockis cīnās par premjerministra amatu, lai viņa partija varētu uzvarēt premjerministra Tuska partiju. Tas arī notiek,” sacīja Zelenskis.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Polija joprojām būs Ukrainas partnere. “Mēs atceramies tos laikus, un Ukrainas tauta ir patiesi pateicīga poļu tautai, kas mums palīdzēja,” viņš piebilda.