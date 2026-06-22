Tirdzniecības deficīts ar Ķīnu sasniedz 360 miljardus eiro; Eiropas Savienība meklēs risinājumus
Eiropas Savienības (ES) tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs 29. jūnijā Briselē tiksies ar Ķīnas tirdzniecības ministru Vanu Ventao, blokam cenšoties atrisināt tirdzniecības nesaskaņas ar dialoga starpniecību.
"Varu apstiprināt, ka komisārs Šefčovičs Briselē uzņems ministru Vanu uz sarunām pirmdien, 29. jūnijā," teica ES preses sekretārs tirdzniecības jautājumos Olofs Gills.
ES pēdējās nedēļās ir pastiprināti uzsvērusi nepieciešamību risināt 27 valstu bloka tirdzniecības nelīdzsvarotību ar Ķīnu.
Bloka preču tirdzniecības deficīts pagājušajā gadā sasniedza aptuveni 360 miljardus eiro, kas nozīmē, ka bloks importēja no Ķīnas daudz vairāk nekā eksportēja uz turieni.
ES līderi pagājušajā nedēļā vienojās, ka Briselei jāpieņem divējāda pieeja. Viņi aicināja par tirdzniecības politiku atbildīgo Eiropas Komisiju iesaistīt Pekinu dialogā un vienlaikus izstrādāt pastiprinātus instrumentus, lai risinātu Ķīnas eksporta pieplūduma problēmu.
Komisijas galvenā pārstāve Paula Piņu sacīja, ka ES strādā pie instrumenta, lai nodrošinātu solidaritāti ES dalībvalstīs, novēršot tirdzniecības nelīdzsvarotību un veicinot godīgu praksi, taču detalizētāku informāciju nesniedza.
Kāds Eiropas diplomāts aģentūrai AFP pastāstīja, ka visi ES līderi, izņemot Spānijas premjerministru Pedro Sančesu, piekrīt nepieciešamībai pēc stingrākas nostājas.