Taivānas ielās izbrauc tanki: sala gatavojas iespējamam Ķīnas uzbrukumam
Taivāna pirmdien sāka piecu dienu militārās mācības, kuru mērķis ir uzlabot salas kaujas gatavību Ķīnas militāra uzbrukuma gadījumā.
Taojuaņā, kur atrodas salas lielākā starptautiskā lidosta, tanki brauca pa pilsētas ielām un automaģistrālēm, redzams mācību video un fotoattēlos, kamēr armijas 269. kājnieku brigādes bruņumašīnas no rīta veica kaujas gatavības patruļas.
Tūlītējās kaujas gatavības mācības ir paredzētas, lai pārbaudītu, cik ātri militārās vienības var izvietoties, jo īpaši iespējamās Ķīnas pelēkās zonas karadarbības pēkšņas eskalācijas apstākļos. Pelēkās zonas taktika attiecas uz virkni agresīvu taktiku, kas variē no jūras spēku kuģu patruļām līdz bezpilota lidaparātu lidojumiem, taču neparedz tiešas kaujas.
Svētdienas pēcpusdienā izziņotajām mācībām ir jābūt reālistiskām, teikts Aizsardzības ministrijas paziņojumā, uzsverot "reāllaika, dzīvās uguns un uz vietas" principus.
Šīs mācības ir paredzētas, lai simulētu to, kas notiktu pirms ienaidnieka spēku kuģu palaišanas, vēsta Taivānas daļēji oficiālā Centrālā ziņu aģentūra. Mācību pasākumos nākotnē varētu būt arī improvizētas mācības, tostarp reāllaika atbildes uz Ķīnas militārajām mācībām.
Saskaņā ar Taivānas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, Ķīnas armija no svētdienas līdz pirmdienas rītam nosūtīja uz Taivānu 23 lidmašīnas. Vienlaikus ceļā devās septiņi kara flotes kuģi un pieci citi Ķīnas kuģi. Ķīna katru dienu salas tuvumā nosūta kara lidmašīnas, dronus un kara flotes kuģus.
Taivāna regulāri veic kaujas gatavības mācības, cenšoties stiprināt savas aizsardzības spējas, ņemot vērā pastāvīgo militāro spiedienu no Ķīnas puses, kas apgalvo, ka pašpārvaldītā sala ir tās teritorija, un nav izslēgusi spēka pielietošanu, lai to pakļautu savai kontrolei. Iepriekš jūnijā Taivāna pirmo reizi militāro mācību ietvaros raidīja raķetes Ķīnas virzienā.