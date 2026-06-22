ASV līdz 21. augustam atceļ sankcijas Irānas naftai.
Pasaulē
Šodien 17:35
Irānas naftai dota zaļā gaisma: ASV sankcijas apturētas līdz augustam
ASV Finanšu ministrija pirmdien paziņoja, ka līdz 21. augustam atceļ sankcijas Irānai, lai ļautu tai ražot, pārdot un piegādāt jēlnaftu un ar to saistītos produktus.
Saskaņā ar licenci, ko publicējusi Finanšu ministrija, kura pārvalda ASV ekonomiskās sankcijas, "visi darījumi", kas iepriekš bija aizliegti un kas saistīti ar Irānas izcelsmes jēlnaftas ražošanu, pārdošanu un transportēšanu, "ir atļauti līdz 2026. gada 21. augustam".
ASV finanšu ministrs Skots Besents kā iemeslu sankciju apturēšanai minēja Teherānas apņemšanos pašreizējās sarunās nodrošināt "brīvu un atvērtu tranzītu" Hormuza šaurumā, kā arī atļauju Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras inspektoriem iebraukt valstī.