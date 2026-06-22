Kremlis paziņo, ka Putins ar Lukašenko apspriedīs Zelenska “draudus”
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Krievijas līderis Vladimirs Putins un pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko drīzumā apspriedīs Ukrainas prasību nedēļas laikā no Baltkrievijas teritorijas aizvākt signāla retranslatorus, kas tiek izmantoti Krievijas dronu triecienu vadīšanai pret Ukrainas pilsētām.
Vaicāts, vai Putins un Lukašenko plāno apspriest Ukrainas prasību, ko izteicis prezidents Volodimirs Zelenskis, par signāla retranslatoru aizvākšanu nedēļas laikā, Peskovs atbildēja: “Tiešām, un, kā zināt, Aleksandrs Grigorjevičs [Lukašenko] par to ir runājis. Viņš [Putins] tuvākajā laikā plāno sazināties. Tā būs laba iespēja apspriest šo un citus jautājumus.”
Peskovs piebilda, ka Kremlis šo prasību uzskata par “pilnīgi agresīviem draudiem, iejaukšanos citas valsts iekšējās lietās un citas valsts suverenitātes aizskaršanu”.
“Taču mums nav šaubu, ka Baltkrievijas vadība un pati Baltkrievija spēj nodrošināt savu suverenitāti,” viņš sacīja.
Iepriekš Zelenskis norādīja, ka Krievija turpina mēģinājumus ievilkt Baltkrieviju karā, iespējams, ar mērķi īstenot operāciju pret kādu NATO dalībvalsti.
Komentējot no Baltkrievijas izskanošos draudus, Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts “Madjars” Brovdi sacīja, ka Ukrainas armija jau ir identificējusi 500 mērķus Baltkrievijas teritorijā. Viņš arī ieteica Lukašenko “nelīst Ukrainai rīklē”.
Lukašenko uz Brovdi izteikumiem reaģēja, piedraudot dot triecienu kādam “ļoti nopietnam” mērķim Ukrainā, kura koordinātas Minskas rīcībā it kā esot.