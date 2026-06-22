“Lieliska meita”: Trampa dīvainais ieraksts pirms Tēva dienas samulsina sociālo tīklu lietotājus
ASV prezidents Donalds Tramps pirms Tēva dienas izraisījis neizpratni ar ierakstu sociālajos tīklos, kurā bija redzama fotogrāfija ar noslēpumainu sievieti un parakstu: “Lieliska meita.”
Sestdien, 20. jūnijā, 80 gadus vecais prezidents platformā “Truth Social” publicēja ierakstu ar fotogrāfiju, kurā sieviete, ģērbusies melnā, atgāzusies uz dīvāna un runā pa telefonu.
“Lieliska meita. Mans gods!!! Prezidents DJT,” Tramps rakstīja pie attēla.
Ieraksts sociālo tīklu lietotājiem radīja jautājumus, jo sieviete attēlā, šķiet, nebija neviena no prezidenta meitām — ne Ivanka Trampa, ne Tifānija Trampa.
Trump just posted an image of this woman on Truth Social.— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 21, 2026
Who the hell is it and why does it seem like he’s thinks it’s his daughter?
One of the main signs of dementia is confusing people for family members. pic.twitter.com/wCxQn0lcDE
Tomēr daļa sociālo tīklu lietotāju izteica pieņēmumu, ka fotogrāfijā redzamā sieviete varētu būt miljardiera un Trampa ziedotāja Džona Katsimatidisa sieva Margo Katsimatidisa. Tika pieļauts, ka attēls uzņemts Kempdeividā, kur prezidents devās piektdien, 19. jūnijā.
“Esmu diezgan pārliecināts, ka sieviete ir Margo Katsimatidisa, un domāju, ka bilde uzņemta Kempdeividā, kur Tramps šajā nedēļas nogalē atrodas, iespējams, vēl Klintona administrācijas laikā,” platformā “X” rakstīja laikraksta “Daily Mirror” politikas redaktors Maikijs Smits.
Vēl kāds “X” lietotājs piekrita, norādot, ka ar vārdiem “lieliska meita” Tramps, iespējams, domājis Džona un Margo meitu Andreu Katsimatidisu, kura kopš 2017. gada ir Manhetenas Republikāņu partijas priekšsēdētāja.
Tramps līdz šim nav precizējis, ko tieši nozīmēja šis ieraksts, kā arī nav sniedzis informāciju par to, kad un kur fotogrāfija uzņemta. Taču vēlāk, svētdien, 21. jūnijā, viņš publicēja oficiālu Tēva dienas apsveikumu.
“Priecīgu Tēva dienu! Mūsu valstij klājas lieliski,” viņš rakstīja platformā “Truth Social”, slavējot darba tirgu, akciju tirgu, ekonomiku un ASV armiju. “Mēs uzvaram visās frontēs, uzvaram kā nekad agrāk. Dievs svētī jūs visus!!!”
Tramps ir arī tēvs dēliem Donaldam Trampam jaunākajam, Ērikam un Baronam, un viņam ir 11 mazbērni.