Putina draugam neatņēma, bet Zelenskim atņēma - Polijas prezidenta Navrocka strīds ar Ukrainas prezidentu arvien iekarst. Kā tas viss sākās?
Polijas prezidenta Karola Navrocka birojs paskaidrojis, kāpēc Polija nav atņēmusi savu augstāko valsts apbalvojumu sen mirušajam fašistiskās Itālijas diktatoram Benito Musolīni vai Kremlim pietuvinātajam bijušajam Vācijas kancleram Gerhardam Šrēderam, bet to atņēmusi Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.
Pēc biroja teiktā, vēsturiskas personas, piemēram, Musolīni vai Krievijas ķeizariene Katrīna II, "jau sen ir mirušas", un Polija Baltā Ērgļa ordeni pēc saņēmēja nāves neatņem.
Savukārt par Šrēderu biroja pārstāve norādīja, ka viņš "nekad neesot tik atklāti aizvainojis poļu tautu kā Ukrainas prezidents". Vienlaikus uzsvērts, ka Šrēdera ciešās saites ar Kremli tomēr "esot nosodāmas".
Bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders, kurš vadīja valdību no 1998. līdz 2005. gadam, vēlāk ieņēma augstus amatus Krievijas valsts kontrolētajos enerģētikas uzņēmumos, tostarp "Nord Stream AG" un naftas kompānijā "Rosņeft". Šomēnes viņš Maskavā tikās arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Polijas prezidenta birojs uzsvēra, ka ir lemts par apbalvojuma atsaukšanu, taču tas nenozīmējot, ka ir atcelts Polijas atbalsts Ukrainai.
"Jūs negodināt tautas slepkavas, ja tieši šī tauta jums ir sniegusi palīdzību visgrūtākajā brīdī. Mēs atbalstām Ukrainu, bet neļausim sevi aizvainot," pauda Polijas prezidenta birojs.
Par ko tad īsti ir runa?
Navrockis 19. jūnijā atņēma Zelenskim Baltā Ērgļa ordeni pēc tam, kad Ukrainas prezidents vienai militārai vienībai piešķīra Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA, zināma arī kā Ukrainas nemiernieku armija) nosaukumu, izraisot diplomātisku saspīlējumu starp Kijivu un Varšavu.
Otrā pasaules kara laikā UPA cīnījās par Ukrainas neatkarību, taču Polijā tā galvenokārt tiek saistīta ar Volīnijas slaktiņiem, kuros tika nogalināts liels daudzums poļu civiliedzīvotāju. Atriebības rezultātā dzīvību zaudēja arī daudz ukraiņu.
Ukrainas prezidents asu cirtienu parādā nepalika. Zelenskis, kurš Baltā Ērgļa ordeni no toreizējā Polijas prezidenta Andžeja Dudas saņēma 2023. gadā, šī gada 20. jūnijā paziņoja, ka apbalvojumu nosūtījis atpakaļ uz Varšavu... ar kurjerpastu.
"Ja tiek uzskatīts, ka šis īpašais simbols var palikt pie Katrīnas II, Benito Musolīni un Gerharda Šrēdera, tad Ukraina par to nestrīdēsies," sacīja Zelenskis.
Polijas prezidenta birojs savukārt norādīja, ka apbalvojuma nosūtīšana ar kurjerpastu esot "papildu aizvainojums".
Intervijā Ukrainas televīzijas ziņu raidījumam TSN Zelenskis pauda viedokli, ka "Navrocka lēmumu ietekmējušas Polijas iekšpolitiskās cīņas", un salīdzināja situāciju ar Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna politiku.
"Mēs ar poļiem nevaram būt nekas cits kā partneri vai draugi, jo esam kaimiņi. Ja neesat partneris un neesat draugs, tad kas jūs esat?" sacīja Ukrainas prezidents.
Viņš brīdināja, ka ilgtermiņā savstarpēja necieņa un sabiedrības radikalizācija var novest pie attiecību pasliktināšanās, kāda pašlaik valda starp Ukrainu un Krieviju.
Tikmēr Polijas premjerministrs Donalds Tusks notikušo nodēvējis par "stratēģisku kļūdu" un aicinājis abas puses mazināt saspīlējumu.
Strīds starp Varšavu un Kijivu uzliesmojis laikā, kad līdz Polijas parlamenta vēlēšanām atlicis aptuveni gads un Donalda Tuska centriskajai valdībai gaidāma sīva cīņa ar konservatīvajiem un galēji labējiem politiskajiem spēkiem.