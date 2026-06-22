Venss: sarunās ar Irānu ielikts labs pamats pastāvīgam miera līgumam
Miera sarunās ar Irānu izveidots "labs pamats veiksmīgam pastāvīgam līgumam", lai izbeigtu februāra beigās sākto karu, pirmdien paziņoja ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
"Galīgais darījums ir kā māja," Venss sacīja žurnālistiem. "Mēs ielikām pamatus. Mēs neesam uzcēluši māju, bet mēs esam veiksmīgi ielikuši pamatus, lai sasniegtu amerikāņu tautai sniegtu labu pozīciju," viņš klāstīja.
Vensa komentāri izskanēja pēc tam, kad viņa un Irānas parlamenta priekšsēdētāja Mohammada Bakera Kalibafa vadītās delegācijas pirmdien noslēdza sākotnējo sarunu kārtu, kuras mērķis bija nostiprināt vienošanos par pastāvīgu kara izbeigšanu.
Pakistānas un Kataras kā vidutāju vadītās sarunas Šveicē, kas sākās svētdien un ieilga līdz pirmdienas agram rītam, bija sarežģītas, taču puses vienojās par atsevišķiem jautājumiem.
Viceprezidents pieļāva, ka ASV administrācija varētu piekrist iesaldēto Irānas aktīvu atbrīvošanai ASV sojas, kukurūzas un kviešu iegādei.
Viņš sacīja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners, kurš ir viens no ASV delegācijas vadītājiem, to ierosināja kopā ar Kataras amatpersonām.
Venss paskaidroja, ka Katara apstiprinās tādu procesu, taču Irānas nauda, kas būs pieejama pēc sankciju atcelšanas, "faktiski tiks izmantota amerikāņu sojas, amerikāņu kukurūzas un amerikāņu kviešu iegādei Irānas tautas labā".
Kopīgā paziņojumā vidutājas Pakistāna un Katara paziņoja, ka, lai gan augsta līmeņa sarunas ir beigušās, tehniskās sarunas šonedēļ turpināsies Šveicē.
Starpnieki atzinīgi novērtēja sarunu laikā panākto "iedvesmojošo progresu". Kāds augsta ranga ASV diplomāts apgalvoja, ka ir panākts progress vairākās frontēs, tostarp izveidoti mehānismi, lai nodrošinātu, ka Hormuza šaurums, kas ir vitāli svarīgs ūdensceļš globālajām enerģijas piegādēm, paliek atvērts un ka tiek ievērots pamiers cīņās starp Izraēlu un Irānas atbalstītajiem "Hizbollah" kaujiniekiem Libānas dienvidos.
Irānas valsts televīzija pirmdien ziņoja, ka Irānas delegācija ir atstājusi samita norises vietu, lai dotos uz Cīrihes lidostu un no tās lidotu atpakaļ uz Teherānu.
Tramps neapmeklēja sarunas Šveicē kūrortā pie Lucernas ezera, taču viņa klātbūtne noteikti bija liela.
Pirms sarunām Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns solīja, ka Irāna "nekad neatkāpsies no tiesībām bagātināt urānu", vēstīja valsts mediji.
Tramps svētdien telefona intervijā "Fox News" sacīja, ka Pezeškiānam vajadzētu uzmanīties no saviem vārdiem, un arī draudēja pārņemt Irānu.
ASV prezidents arī turpināja izteikt brīdinājumus pret Irānu sociālajos tīklos, sarunu norises laikā publicējot paziņojumu, ka Irānai nekavējoties jāpārtrauc atbalsts "Hizbollah". "Ja viņi to nedarīs, mēs atkal ļoti spēcīgi trāpīsim Irānai, tāpat kā pagājušajā nedēļā, tikai spēcīgāk," draudēja Tramps.
Nav skaidrs, kad Venss dosies prom no Šveices. Trampa sūtņi Kušners un Stīvs Vitkofs ASV delegācijas vārdā turpina tehniskās sarunas.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči platformā "X" rakstīja, ka vidutāji no Pakistānas un Kataras ir panākuši "ievērojamu progresu Libānas kara izbeigšanā". Taču viņš piebilda, ka pirmais "īstais sarunu pārbaudījums" būs tas, vai mehānismam izdosies apturēt karadarbību starp Izraēlu un "Hizbollah".
Pagaidu vienošanās par kauju izbeigšanu Irānā, ko pagājušajā nedēļā parakstīja ASV un Irānas līderi, arī nosaka 60 dienu periodu sarunām, lai atrisinātu Teherānas kodolprogrammas nākotni, pastāvot bažām, ka tā vēlas to izmantot militāriem mērķiem, ko Irāna noliedz. Darba kārtībā ir arī iesaldēto Irānas aktīvu liktenis, kā arī citi sarežģīti jautājumi.
Lai gan sarunas aptvers plašu sarežģītu jautājumu loku, Irāna ir uzstājusi, ka vispirms jāizbeidz kaujas Libānā.
Sestdien atjaunotais pamiers Libānā, šķiet, tiek ievērots, un Izraēlas armija paziņoja, ka pirmdienas rītā atcels pārvietošanās ierobežojumus iedzīvotājiem Izraēlas un Libānas robežas tuvumā. Ne Izraēla, ne "Hizbollah" nav ASV un Irānas vienošanās parakstītājas puses.