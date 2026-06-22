ASV un Irānas sarunu dēļ beidzot krītas naftas cenas
Naftas cenas pirmdien kritās optimisma dēļ par ASV un Irānas sarunām, kurās ar vidutāju palīdzību tiek izstrādāts ceļvedis uz galīgo vienošanos.
ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa un Irānas parlamenta priekšsēdētāja Mohammada Bakera Kalibafa vadītās delegācijas svētdien Šveicē kūrortā pie Lucernas ezera sāka sarunas, kurās saskaņā ar pagājušajā nedēļā panākto provizorisko vienošanos divu mēnešu laikā plānots panākt galīgo vienošanos.
Sarunas iepriekš tika atliktas, jo izcēlās jaunas sadursmes starp Izraēlu un Irānas atbalstīto teroristu grupējumu "Hizbollah".
Sarunu vidutāji Pakistāna un Katara paziņoja, ka ir panākta vienošanās par "ceļvedi galīgās vienošanās panākšanai 60 dienu laikā", un tehniskās sarunas turpināsies šonedēļ Šveices kūrortpilsētā Birgenštokā.
Tirgi reāgēja pozitīvi uz ziņām, ka puses ir apturējušas konfliktu, kas ir izraisījis enerģijas cenu kāpumu un inflācijas pieaugumu.
Pēc ziņojumiem, ka Irāna ir atsaukusi sarunas, sākotnēji bija vērojamas bažas, taču starpnieki Pakistāna un Katara paziņoja, ka sarunas noritējušas "pozitīvā un konstruktīvā atmosfērā".
Noskaņojums tirgos uzlabojās, kad Katara un Pakistāna paziņoja par progresu sarunās, kuru mērķis ir risināt Teherānas kodolprogrammas un Hormuza šauruma jautājumus.
"Ir panākts iepriecinošs progress, tostarp izveidots mehānisms turpmākām tehniskām sarunām," paziņoja Pakistāna un Katara, detalizēti aprakstot komunikācijas kanālu, kas izveidots, lai "izvairītos no incidentiem un pārpratumiem" Hormuza šaurumā.
Pēcpusdienas tirdzniecībā Āzijā "Brent" markas jēlnaftas cena ir samazinājusies par nepilnu procentu, bet "West Texas Intermediate" cena saglabājusies stabila.
Naftas cenas pašlaik ir nedaudz zem 80 ASV dolāriem par barelu. Pirms 28. februāra, kad ASV un Izraēla sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildēja ar triecieniem citviet reģionā, naftas cenas bija ap 70 ASV dolāriem par barelu.